Se billedserie Så meget gas behøver man ikke at give den - en god gåtur i Fruens Plantage er rigeligt, fortæller ny kampagne. Foto: Jan Jensen

Gå en tur og få det godt med god samvittighed

Næstved - 04. maj 2021

Næstved: De færreste er nok i tvivl om, at det er vigtigt at komme op af stolene og i gang med at bevæge sig.

Og det er ikke at komme udenom, at det sidste års tid har været meget usædvanligt for alle. Corona og hjemsendelse har for mange betydet, at deres daglige fysiske bevægelse er blevet voldsomt reduceret. Rigtig mange har siddet derhjemme foran computeren, uden en masse kortere gåture til møder, kaffemaskinen, printeren eller for at stille kollegaen et spørgsmål. Derfor skal der ske noget, som sætter gang i hverdagsbevægelserne. Og det tager den nye kampagne fat på.

Sammen i bevægelse Kampagnen hedder »Sammen i bevægelse«, og i løbet af 2021 er målet at få endnu flere danskere op af stolene og i gang med at bevæge sig. Her behøver det ikke nødvendigvis at være motion i form af løbeture eller fitness. Det kan også være ganske almindelige hverdagsbevægelser som at slå græs, lege med børn/børnebørn eller at gå en tur på biblioteket - alt tæller!

I løbet af de seks uger kampagne kører. kan danskerne få en anderledes oplevelse, når de besøger deres lokale bibliotek. For eksempel kan biblioteksgæsterne vælge at tage en lidt længere gåtur ned til den reserverede bog eller bogreolerne og på den måde få lidt ekstra skridt på kontoen.

Børn og barnlige sjæle kan blive udfordret på deres kondition og smidighed, når de møder fysiske udfordringer rundt om i biblioteksrummet, måske i form af yogastillinger eller gymnastikøvelser. Der vil også være gode bud på litteratur, som virkelig bevæger på det emotionelle plan. Også digitalt vil der være fokus på at sætte danskerne i bevægelse med podcasts, gå-konkurrencer, gættelege m.m. Artiklen fortsætter under faktaboks.

Om bevægelse Fakta

Konditionen falder, og man taber muskelmasse, hvis man stopper med at bevæge sig.



Humøret bliver faktisk også voldsomt påvirket. Man bliver mere sur og får en kort lunte. man bliver tilmed dårligere til at koncentrere sig. Der sker rigtig meget for ens fysiske og mentale sundhed i takt med, at inaktiviteten stiger.



Det betyder også, at man lever længere, når man er fysisk aktive, fordi man modvirker alle disse reaktioner.



Ifølge professor Bente Klarlund, som har forsket i præcis bevægelsens betydning for menneskenes sundhed, vil en kvinde på 30 år, som begynder at motionere 30 min. om dagen, statistisk set kunne leve fire år længere.



For mænd er det lidt kortere, men der er evidens for, at bevægelse er med til at forlænge ens liv.



Kilde: Næstved Bibliotek

For børnene er der bl.a. skattejagt, »forsvundne« kasser fyldt med kasserede børnebøger og et arrangement med gamle lege på tværs af generationer for børn og deres bedsteforældre.

Litterære vandringer I løbet af kampagnen er der flere litterære aktiviteter i naturen. Litteraturen i bevægelse er en litterær pakke, bestående af seks guidede ture forskellige steder i Næstved. Her er der to litterære ture i Digtervejskvarteret, en tur i Grundtvigs og Marie Tofts fodspor ved Rønnebæksholm, to forskellige skumringsvandringer, dels i Herlufsholm Skoven og dels i Fruens Plantage. Endelig er der en litterær tur, inspireret af Tomas Espedals bog: Gå - eller kunsten af leve et vildt og poetisk liv, i Fruens Plantage.

Der er også et foredrag med klummeskribent og foredragsholder Eva Lund Dixen, om hvordan man igennem bevægelse kan slippe fri af fortidens traumer.

Der er også barsels-bookwalk, hvor såvel mødre som fædre, som har lyttet til en udvalgt lydbog, tager børnene med i barnevogn eller klapvogn og får en god snak. Netop lydbøger er en god mulighed for at kombinere gåturen med læsningen.

Næstved Bibliotek vil sammen med landets øvrige biblioteker gøre sit til at hjælpe danskerne på vej til en styrket livskvalitet med fokus på litteratur og bevægelse, som til sammen sætter gang i den positive energi for både krop og sjæl. Under hele kampagnen vil der være forskellige udstillinger på bibliotekerne, som relaterer til bevægelse.

I de kommende uger kommer der mere om de forskellige aktiviteter i de lokale aviser samt på bibliotekets hjemmeside, Facebook og Instagram (#sammenibevaegelse), hvor der også vil være artikler med gode idéer til at bevæge sig.

Den nye kampagne »Sammen i bevægelse« byder også på en tur rundt på Rønnebæksholm. Foto: Anna C. Møhl

