Gå en tur mod ensomhed

Næstved - 30. april 2021 kl. 12:15 Kontakt redaktionen

Af Rikke Bondesen

Mere end et år med corona har presset ungdommen voldsomt.

Derfor er det kun blevet endnu vigtigere at markere Ensomhedsdagen, som i år har 15-års jubilæum.

Allerede før corona var ungdommen den mest ensomme generation. Under pandemien er ensomheden steget voldsomt, og det er derfor vigtigt at få spredt viden om, hvordan man kan modvirke den negative følelse. Ventilen har mere end 20 års erfaring i at arbejde mod ensomhed blandt unge, og for 15. gang afholder de deres årlige og nationale Ensomhedsdag.

Gåture i Næstved Det sker også i Næstved den 1. maj, når frivillige fra Ventilen Næstved laver forskellige aktiviteter for at markere dagen.

Ventilen og ensomhed Ventilen er en frivillig forening og tilbud for unge mellem 15-25 år, der føler sig ensomme og mangler et trygt fællesskab, som de kan være en del af sammen med andre unge. I Næstved har tilbuddet har normalt åbent tirsdage kl. 18:00 på Farimagsvej 16.



Ventilen Danmark har mere end 20 års praktisk erfaring og viden i arbejdet med ensomme unge. Organisationens formål er at forebygge og afhjælpe samt formidle viden om ungdomsensomhed. Ventilens lokale tilbud drives af unge frivillige og der findes 24 tilbud i 22 byer fordelt over hele landet.



Ventilen rådgiver ikke, men tilbyder et sted, hvor de unge kan arbejde med sig selv sammen med andre.



Følelsen af ensomhed opstår, når ens sociale behov ikke bliver dækket af ens sociale relationer. Langvarig ensomhed har konsekvenser for den sociale, faglige, psykiske og fysiske trivsel samt sundhed.

Du kan støtte lokalt og være med ved at deltage på Ventilens gåtur mod ensomhed. De frivillige har oprettet forskellige gå-ruter á 2, 4 og 6 km, hvor man sammen kan gå mod ensomheden fra kl. 12:30.

Ventilen Næstved frivillige vil være placeret kl. 12:30 ved hver rutes startlokationer.

De frivillige opfordrer til, at man blot kan dukke op på dagen, da de nok skal sørge for, at ingen går alene!

I dagene op til Ensomhedsdagen har Ventilen Næstved markeret dagen på de sociale medier ved at dele indhold fra deres lokale Facebook-side og Instagram-profil!

Man kan bakke op om Ensomhedsdagen ved at bruge #Ensomhedsdag21 og #GørUngdommenMindreEnsom og fortælle, hvad man gør for at mindske ensomhed enten hos sig selv eller andre.

Fællesskaber Alle kan opleve ensomhed på forskellige tidspunkter i deres liv. Og i Ventilen ved de, at det er ved skift i livet, at risikoen for at føle ensomhed er størst. Nogle gange er ensomheden kortvarig, andre gange langvarig. Under corona har mange oplevet den kortvarige ensomhed, fordi vi ikke har kunnet være sociale på samme måde som tidligere. For at undgå at følelsen bider sig fast, er det vigtigt at reagere på den - også selvom det er svært - for det bliver kun sværere, jo længere tid, følelsen får lov at fylde.

Dermed ikke sagt, at det er let. Mange føler skam og skyld over at føle sig ensom, og det stopper en fra at handle på følelsen, for så skal man jo også indrømme, at den er en del af en. Det er aldrig ens egen skyld, at man føler sig ensom.

Gåture mod ensomhed Fælles gåture mod ensomhed i Næstved 1. maj kl. 12.30:



- Fællesskaber er den bedste kur mod ensomhed. Så når man mærker ensomheden, er det vigtigt at række ud til nogen. Man skal hanpå følelsen, så den kan forsvinde. Er man mellem 15-25 år og føler sig ensom, kan man fx opsøge os, hvis man savner et trygt fællesskab med andre unge, siger Ditte Halberg Rasmussen, frivillig i Ventilen Næstved.

Ventilens frivillige og unge har gennem foråret samlet og malet på sten, som hver især gør opmærksom på ensomheds blandt unge. Der er 125.000 unge mellem 16-29 år, som føler sig ensomme. Stenene er lagt rundt omkring Næstved, hvor de skal være en kærlig reminder om, at ensomhed kan og skal bekæmpes.