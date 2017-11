Se billedserie I 2016 var der over 300 i Næstved, der gik en tur for en god sag. Privatfoto

Gå en tur i skoven og hjælp børn på Julemærkehjem

29. november 2017

En frisk julevandretur i Kalbyrisskoven hjælper børn til at genfinde glæden og selvtilliden, og det sker på søndag 3. december kl. 10 fra Næstved Firma Sport på Kasernevej 24

Du kan invitere familien eller kollegerne til at gå og løbe for en god sag. Det er den årlige Julemærkemarch, som for 41. gang samler ind til landets fem julemærkehjem.

Sidste år deltog over 300 i marchen i Næstved og samlede på den måde 12.734 kroner ind.

På landsplan deltog 17.800 julefriske vandrere og løbere, og det betød en donation til Julemærkefonden på 1.165.000 kroner.

- Vi har allerede nu fået en flot opbakning lokalt, for Herlufsholm har givet tilladelse til at gå i Kalbyrisskoven, og Sille Roulund fra TV Øst har sagt ja til at sætte marchen i gang, så vi glæder os meget, siger Lise Skovgård, formand for Næstved Firma Sport, som sammen med SeniorMotion står for arrangementet.

I Næstved samles vandrere og løbere i Næstved Firma Sport på Kasernevej 24 på selve dagen, hvor man kan købe startkort.

Der er to distancer på henholdsvis fem og 10 kilometer. Pris for startkort med medalje er 70 kroner, og for startkort uden medalje koster det 30 kroner.

Ved hjemkomsten venter varme æbleskiver, gløgg eller varm kakao med flødeskum.

Hvis man er en stor familie eller mange kolleger fra en arbejdsplads, er det en god idé at bestille bord i forvejen, så man er sikker på at sidde sammen.

Et godt resultat for julemærkemarchen er af afgørende betydning for Julemærkefonden. Her er der hårdt brug for alle donationer og frivillige indsamlingsinitiativer, fortæller fondens direktør Søren Ravn Jensen.

- De fem Julemærkehjem bliver først og fremmest drevet for indsamlede midler, for det offentlige tilskud begrænser sig til fem procent af budgettet, og vi håber, at rigtig mange igen i år vil støtte initiativet, for der står altid børn i kø til et ophold på et af de fem Julemærkehjem, siger han.

