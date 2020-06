- Det er dejligt, at patienterne og medlemmerne begynder at vende tilbage, og de er med på at prøve nye coronasikre initiativer af, siger Jacob Nordholt Hansen. Foto: Claus Rasmussen

Fysioterapeuter tilbage med nyt og gammelt

Næstved - 03. juni 2020

- Vi gik fra at have 100 patienter hver dag, plus rigtig mange hold og aktiviteter, til nul på en enkelt dag.

Sådan siger Jacob Nordholt Hansen, indehaver af FysioDanmark i Sct. Jørgens Park Butikscenter. Han glæder sig derfor over, at tingene nu så småt er ved at være tilbage til samme tilstand, som de var inden coronakrisen.

- Vi har mange patienter, der har kritisk behov for behandling for at kunne opretholde en normal hverdag. For dem har nedlukningen været en særlig svær tid, siger han og fortsætter:

- Vi har opretholdt et nødberedskab til de mest alvorlige og akutte problemer og tilbyder fortsat konsultation via telefon og video, men der er ingen tvivl om, at vi er meget glade for at kunne behandle i klinikken igen.

Der mangler stadig noget Alt er dog ikke ved det gamle. Klinikkens træningsfaciliteter er fortsat lukkede, og derfor er der tænkt i kreative løsninger for at holde gang i aktiviteterne.

- Lige nu rykker flere af vores hold udenfor, hvor vi træner sammen under åben himmel. Det er blandt andet muligt at deltage i holdtræning online og sparre med fysioterapeuten hjemmefra via computeren, tablet eller telefonen, forklarer Jacob Nordholt Hansen og fortsætter:

- Vi fokuserer på at få den nye hverdag til at fungere i klinikken, og heldigvis går det rigtigt godt med at følge de nye retningslinjer, så alle kan komme sikkert til fysioterapeuten.