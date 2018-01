»Fyrtøjet« tæt på konkurs

- Indehaverne var ved at lukke stedet men kom så overens med andre, som gerne ville overtage stedet, oplyser advokat Fatma Yandim fra Advodan, som er blevet udpeget til at være kurator og rede trådene ud i konkursboet.

Regnskabet for 2016 gav et underskud på 48.000 kroner, 2015 et underskud på 45.000 kroner og den indskudte selskabskapital på 80.000 kroner var tabt.

I marts 2017 blev selskabets formål ændret fra at drive værtshus til at drive formueforvaltning, hvilket muligvis skal ses som en humoristisk kommentar til selskabets store gæld til Skat.

- Jeg skal have indkaldt direktøren til et møde, siger Fatma Yandim, som her regner med at få lidt mere klarhed over, hvad der rent faktisk er foregået, og hvem der ud over Skat har penge til gode.