Se billedserie Jan Sørensen, indehaver af AA Hundecenter, har igen fundet det brede smil frem. For lige nu myldrer det med firbenede feriegæster, og han kan sige nej tak til økonomisk hjælp fra det offentlige system. Fotos: Kristina Herlev Wulff

Fyldt med feriehunde

Næstved - 11. juli 2021 kl. 11:20 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Man kan høre det med det samme, når gruset knaser under fødderne.

Hundeglam. De dybe røster der vidner om, at indehaveren er tættere på at være på størrelse med en lille pony end en chihuahua.

Og de små, spinkle hundestemmer, der blander sig med koret, fordi også de har hørt, at der nu kommer gæster ind på AA Hundecenter.

Og stemmerne er mange. Rigtig mange. Igen.

- Det er jo fantastisk, for det havde vi slet ikke regnet med. Vi havde ikke regnet med, at det gik så stærkt. Vi havde nok regnet med, at den næste sommer blev den første normale sommer. Så det er svært at få armene ned lige for øjeblikket, siger hundepensionens ejer, Jan Sørensen.

Noget af en tur Lyden af hundeglam og piben har ellers været forstummet. Længe. Alt for længe.

- Hvis vi lige kommer derover, så siger hundene til, lige når vi kommer ind. Og så falder de til ro igen. Men det har der ikke været en skid af, fortæller Jan Sørensen.

- Det har været mærkeligt, det har det sgu, indrømmer han, mens bjæffene fra de firbenede feriegæster langsomt ebber ud.

Da landet lukkede ned i marts 2020, gik der kun tre døgn. Så var hver en booking annulleret, og ordrebogen var fuldstændig blank

Skriften begyndte ikke at fylde siderne igen, før forår blev til sommer i 2020 - og da var der kun hver fjerde pels-gæst tilbage i pensionen.

- Det har været noget af en tur, det vil jeg sige. Hold da kæft, siger Jan Sørensen.

Blandingshunden Baloo er en af juli måneds pelsede feriegæster, og når man er på ferie, er alt jo spændende og interessant.

Måtte bede om hjælp Da landet iklædte sig den farverige efterårsdragt, tyndede det igen gevaldigt ud i bookingerne. Efter tre måneder uden hjælpepakker gik hundepensionen dog en hæderlig jul og nytår i møde.

Men så ramte nye nedlukninger, og hundeburene stod igen gabende tomme.

Igen var det hjælpepakkerne, der holdt hånden under AA Hundecenter.

- Det er mærkeligt, for jeg har arbejdet, siden jeg var 16 år, og det vil sige, at jeg har været på arbejdsmarkedet i 50 år snart. Og jeg har aldrig fået en krone fra det offentlige. Aldrig nogensinde, siger Jan Sørensen og tilføjer:

- Lige pludselig var det fandeme nødvendigt at sige ja tak til, hvad vi kunne få. Så det har været mærkeligt, men det har også været supergodt. Jeg priser mig lykkelig for, at jeg bor i et land, hvor det her lykkes. Det vil jeg sige. Ellers havde det sgu set skidt ud, indrømmer Jan Sørensen.

Burene stod tomme Selv om burene var lige så tomme som ordrebøgerne - så var der stadig arbejde, der skulle gøres.

Flere gange om ugen blev burene gjort rent, så der duftede dejligt.

Men modsat når der er nysgerrige gæster, så foregik arbejdet helt uden hundenes puslen og piben som lydmæssigt baggrundstæppe.

- Det er også underligt at gå og gøre rent, og der ikke er en hund, fortæller Jan Sørensen.

Det kom natten over Corona. Corona. Og atter corona. De ord har fyldt nyhedsfladerne længe - og i foråret blev det for meget for Jan Sørensen.

- Jeg er gået meget let hen over nyhederne de seneste tre-fire måneder. Jeg orker ikke at læse mere om det. Og høre mere om det, forklarer han.

Samtidig gik han ud fra, at antallet af bookinger nok ville følge kurven efter finanskrisen.

- Der tænker man jo, at efter det her corona må det blive noget af det samme. At vi skal bygge det op igen langsomt, siger Jan Sørensen.

Han sørgede for troligt at studere rejsevejledningerne, og pludselig fik mange lande en anden farve. Håbets farve.

- Midt i juni startede bookinger på sommerferien. Og den er så gået fuldstændig bersærk. Vi er nogle dage oppe på 100 procent, så vi har altså udsolgt. Og så ellers de der 80-90 procent af normalen. Så det er helt fantastisk, siger Jan Sørensen med et bredt smil.

- Det er bare lige natten over, bang, så er vi back to basic, og så kører vi igen.

Frida er på besøg, fordi hendes menneske-familie skal i sommerhus.

Frida checker ind Inde i buret står Frida og logrer.

Hun er en aldrende jack russell terrier, der netop er blevet afleveret til sit ferieophold, fordi hendes mennesker skal i sommerhus med børn, svigerbørn og børnebørn.

- Så er det en lille smule roligere i forhold til at passe på, om hunden løber ud i klitterne. Og de har tre små drenge med, så der er fart nok på i forvejen. Og Frida er 10 år gammel, så vi har valgt det her, siger Philip Van Witteloostuyn.

Rart at pensionen er der Frida og hendes ejere har brugt AA Hundecenter i 10-15 år.

- Vi er utroligt glade for at kunne aflevere hunden her og have den i pension. Hunden er glad og tilfreds, når den kommer tilbage igen, fortæller Philip Van Witteloostuyn.

Den lille Frida var også feriegæst i sommeren sidste år, men der var kun et par andre logrende logerende.

Så også Philip Van Witteloostuyn er glad for, at de behårede gæster er vendt tilbage til Toksværd.

- Det er rigtig rart, for også økonomisk har det været en rigtig hård periode for Jan og virksomheden. Det er rigtig rart, at de stadigvæk er der, siger Philip Van Witteloostuyn, før han sætter sig ind i bilen.

Unghunden Fenris er altid klar på at lege i indhegningen.

Ingen hjælp, tak Da hundepensionerne ikke har en samlet brancheforening, er det svært at vurdere, om armene også er i vejret hos hundepensionerne i resten af landet.

Men hos Karins Hundepension i Herlufmagle er kun nogle af kunderne vendt tilbage, og august måneds bookinger er stadig usikre.

Men på Klokkergårdsvej i Toksværd ser det rigtig godt ud, når Jan Sørensen bladrer fremad i ordrebogen.

- Det ser meget, meget fornuftigt ud. Vi er meget tæt på normalen, som det ser ud nu, siger Jan Sørensen, der af samme årsag ikke vil søge om nogen form for økonomisk hjælp fra det offentlige, når ordrebøgerne er så fulde. Uanset om hundepensionen skulle være berettiget til hjælp eller ej.

Ikke mindst de mange corona-hunde, der er blevet købt under nedlukningen, fylder godt på gæstelisten.

- Det vælter ind med nye kunder. Der er rigtig mange af dem. Og vi kan også se det på alderen på hundene. De er fire til ti måneder gamle. De er købt lige i corona-tiden, hvor man gik hjemme, fortæller Jan Sørensen.

Noget er ændret Ude i den indhegnede løbegård tager blandingshunden Baloo en runde, mens halen vajer som en stolt fane bag ham. Der skal snuses, hilses på - og så kan han da også godt løbe pligtskyldigt efter den grønne apportbuk, som Jan Sørensen kaster til ham med en entusiasme, der står i skarp kontrast til Baloos.

Selv om hverdagen er vendt tilbage i hundepensionen, så har noget ændret sig for Jan Sørensen.

- Vi nyder hvert sekund. Det er jo også en ting, man lærer: du skal fandeme nyde og værdsætte det, du har. For i morgen er det måske væk.

