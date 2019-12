NIF Svøm og Herlufsholm er på vej til at blive slået sammen til én klub med flere end 2.000 medlemmer. Foto: Martin Mayland/NIF Svøm

Fusion i badebukser: To klubber slår sig sammen

Næstved - 23. december 2019 kl. 04:57 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NIF og Herlufsholm har historisk set altid været rivaler. Men nu sker der noget. Svømmerne i NIF og Herlufsholm vil nemlig gå samme vej som håndbolden, der også har samlet Næstved og Herlufsholm i én og samme klub.

Efter flere møder er de to klubbers bestyrelser nemlig blevet enige om en sammenlægning. Målet er at skabe de bedste rammer for svømningen i Næstved. Det skal ske ved at samle bredde, talent og elite - fra de yngste til de ældste i én klub med mere end 2.000 aktive medlemmer.

Sammenlægningen kommer i kølvandet på byrådets beslutning om at bygge ny svømmehal på Stenlængegård. Det giver mere vand at træne i og ved at slå klubberne sammen undgår man samtidig uenigheder om træningstider, lyder det fra de to klubbers bestyrelsesformænd.

- Det er en stor sejr for svømmesporten i Næstved, at vi i NIF Svøm nu har indgået aftale om samarbejde med Herlufsholm Svømmeklub. I NIF Svøm har vi i flere år arbejdet på at sætte Næstved på landkortet, som en stærk svømmeby i vores region, og med vores nye fælles planer kommer vi tættere på det mål. To af de helt store fordele er de sportslige og de økonomiske. Samtidig kommer vi som én stor klub til at stå stærkere, når det nye vandkulturhus åbner i 2023, siger formand for NIF Svøm, Sisse Skovly Larsen.

Mens NIF Svøm er stærke på eliten tæller Herlufsholm rigtig meget bredde. Og dem skal der også være plads til i byens nye svømmehal, siger formand for svømmerne i Herlufsholm, Åge Petersen.

- Fra vores side er det et must, at man ikke i farten glemmer, at der også i klubben er en stor breddeafdeling med både børn og voksne, og ikke kun fokuserer på en eliteafdeling, og hvad der skal tilføres den af ressourcer. Vi har også et godt klubmiljø, hvor vores svømmevenner gør et kæmpe arbejde til gavn for alle i eliteafdelingen. Det er en af de ting, som også skal med i en fremtidig drøftelse om samarbejdet, siger Åge Petersen.

Sammenlægningen forventes at ske så hurtigt som muligt og klubbernes konkurrenceafdelinger ventes sammenlagt i august 2022.

Navnet på en ny klub er ikke afgjort endnu.