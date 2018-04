Fuldt hus til gratis fællesmiddag

Her blev den første af to Danmark Spiser Sammen-middage på den adresse gennemført.

Arrangementet er en del af den landsdækkende temauge, som Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag. De seneste tre år har de inspireret lokale foreninger og frivillige til at åbne dørene til fællesspisning i uge 17. Filosofien er, at alt for mange danskere er ensomme, 350.000 ifølge bevægelsen, og en af de letteste måder at ændre det, er ved at være sammen om noget, vi alle gør; at spise.