Fuld udrykning: Indsatsleder troede et barn var ved at drukne

- Man kan godt synes, at det er ærgerligt, at meldingen i første omgang gik på, at en person er ved at drukne. Men det bliver vi ikke sure over, vi er bare glade for, at det gik godt, og at vi kunne hjælpe, siger indsatslederen og pointerer, at det ikke var anmelderens skyld.