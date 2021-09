Se billedserie Claus Frimann har haft nogle forrygende måneder i Frimanns Gourmet og har meget svært ved at få øje på nogen krise i branchen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fuld skrue på den lokale catering

Næstved - 16. september 2021 kl. 16:14 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Hvad har coronaen betydet for de lokale cateringfirmaer i Næstved?

Her først på måneden gik Rugvænget Smørrebrød konkurs, men hvordan står det ellers til rundt omkring?

Tager temperaturen Advokat Thomas Colstrup fra Advodan, der er kurator i konkursboet Rugvænget Smørrebrød ApS, har ikke andre konkursramte cateringvirksomheder under behandling pt..

- Bølgen af konkurser i den branche, som vi havde forventet, har vi ikke set endnu. Vi er da lidt bekymrede for, om den kommer, siger han.

Så er konkursen hos Rugvænget Smørrebrød ApS startskuddet til et større blodbad, eller ser det fint ud rundt omkring hos de andre lokale cateringvirksomheder? Sjællandske har forsøgt at tage temperaturen på den lokale madbranche.

Bedste måned ever Frimanns Gourmet på Ærøvej, der har selskabsmenuer som sit speciale, har efterhånden eksisteret i 11 år og har aldrig haft så travlt som nu:

- Juli i år var den bedste juli nogensinde, august var den bedste nogensinde og september ser også rigtig, rigtig god ud, siger en travl men glad Claus Frimann, der ikke er ramt af nogen krise ud over træthed.

- Jeg har ikke haft en eneste fridag i fire uger, så jeg er ved at være lidt mør, siger han, der hører om tilsvarende travlhed hos kollegaerne i Næstved.

- Så jeg tror, Rugvængets Smørrebrød er en enlig svale, siger han, der har samme personale som førhen; de løber bare rigtig stærkt lige nu.

Flere kunder Hos Helles Spisekammer på Præstøvej er der heller ikke noget at klage over.

- Vi har mere travlt end før corona, siger indehaver Helle Mainz. Helles Spisekammer bevæger sig i samme boldgade som Rugvænget Smørrebrød med en dagens ret i genren klassisk dansk mad, smørrebrød, firmafrokoster og mad ud af huset til fester.

- Vi fik flere kunder, da Rugvænget stoppede med deres dagens ret efter sommerferien, siger Helle Mainz, men helt generelt er her travlt.

- I nogle af weekenderne har vi haft seks konfirmationer, oplyser hun. Til daglig består personalet af Helle Mainz, hendes mand Dennis Bredal og en chauffør på 25 timer, men til festerne kan man booke mad med eller uden medfølgende personale til at rette an og servere og klare tjansen i køkkenet.

- Vi kan ikke tillade os at sige nej til noget, mener Helle Mainz. Helles Spisekammer har haft åbent hele tiden under coronanedlukningen og har ikke modtaget nogen hjælpepakker.

- Nogle dage har vi da haft penge med på arbejde, men generelt har folk været søde ved os, og jeg synes, vi har klaret os meget godt gennem corona, siger hun.

Hvad sker der Sjællandske har forgæves forsøgt at få fat i Johanne Fosgaard Degn, som driver Kys Kokken fra køkkenet i Arena Næstved.

I vinter var her tale om et cateringfirma med åbent alle ugens syv dage, men pt. er det meget sparsomt med åbningsdagene. Af virksomhedens Facebookprofil fremgår det, at virksomheden har været ramt af sygdom, og at indehaveren Johanne Fosgaard Degn bagefter har været så uheldig at styrte ned ad en trappe.

Her var åbent i fredags, den 10. september, og ifølge hjemmesiden er her åbent igen på fredag, den 17. september. Artiklen fortsætter under billedet.

Johanne Fosgaard Degn har drevet Kys Kokken siden 2017 og havde i vinter åbent syv dage om ugen. I dag er det meget sporadisk, hvornår her er åbent hos firmaet, der har lejet sig ind i Arena Næstveds køkken. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Angiveligt skulle de meget sparsomme åbningstider handle om, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og at hun så koncentrerer sig om at levere til det lokale vaccinationscenter, der nu ligger på den tidligere Uglebroskole på Nygårdsvej. Men Johanne Fosgaard Degn er ikke vendt tilbage på Sjællandskes gentagne henvendelser.

Hun startede Kys Kokken i 2017 og har siden efteråret 2019 lejet sig ind i køkkenet i Arena Næstved og drevet virksomheden der fra. Siden startet af 2021 har her været tale om et anpartsselskab TPL!ApS, som hun ejer sammen med manden Thomas Fosgaard Degn, der er ud af en kokkefamilie.

Vedholdende Mens åbningstiderne varierer gevaldigt hos Kys Kokken, så har Noers To Go på Indre Vordignborgvej klart haft succes med at være vedholdende.

- Vi har hele tiden været der, og vi var klar med online bestilling dagen efter, at Mette lukkede landet ned, siger Tina Noer, der den gang lancerede dagens ret, noget Noers stadig holder fast i. Under coronanedlukningen var det også muligt at bestille brunch helt ned til bare én person. Det er dog droppet nu, hvor man igen kan gå ud og spise.

- Men det er interessant at tænke tilbage på, hvordan vi fandt på nye ting og hold fast under corona, siger hun. Inden nedlukningen havde hun og manden Kim cirka 10 ansatte, i dag er det oppe på 14, blandt andet fordi det krævede flere hænder med mere mad, som skulle pakkes, under corona. Noers To Go har fire kokke ansat, og en af de nye kokke har foreslået at lave julemiddag ud af huset, så det kommer på kortet for første gang i år.

- Men der er godt gang i branchen, og det er dejligt at gå på arbejde, siger Tina Noer.

Tina Noer har både under og efter corona haft mere at lave end før landet lukkede ned. Privatfoto

