Trafikstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen har ingen indvendinger mod Næstved Byråds planer om at flytte erhvervshavnen til Stenbæksholm.

Fuld kraft frem: Statslige styrelser godkender placering af ny erhvervshavn

Næstved - 17. august 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Om alt går vel sejler Mette Pan og de øvrige skibe, der besejler Næstved ud af den nye havn ved Stenbæksholm i sommeren 2025. Det fremgår af den tidsplan som kommunen har udarbejdet. Og her fremgår det også, at to statslige styrelser har godkendt udflytningen fra bymidten til en placering godt to kilometer længere ude i kanalen.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der senest sænkede planerne om en solcellepark i Nylandsmose, har ingen indvendinger mod havneudflytningen. Den nye placering kræver nemlig ingen særlig tilladelse fra Boligministeren, da området ved Stenbæksholm ligger nær den eksisterende byzone på begge sider af kanalen. Ligeledes er Trafikstyrelsen blevet spurgt og her er der ikke hjemmel i Havneloven til at modsætte sig Byrådets beslutning om placering af ny erhvervshavn.

- Det er to gode nyheder, så nu kan arbejdet fortsætte, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), som med stemmerne 31-0 i byrådssalen banede vej for den nye placering nær landsby-idyllen Stenbæksholm.

- I starten var jeg også mest stemt for en placering på Ydernæs bag sejlklubben, men her ville vi løbe ind i alt for mange problemer med de statslige myndigheder, når vi skulle bygge en ny havn på en gammel losseplads-grund. Derfor faldt valget på Stenbæksholm, siger Carsten Rasmussen.

Mangler dispensation

Men selvom to statslige styrelser netop har godkendt planerne om at flytte havnen ud af byen, er der stadig udfordringer, der kan forsinke projektet.

- Udflytningen kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og den er ikke på plads endnu, uddyber kommunens politiske førstemand.

Men foreløbig er der klar bane for et skitseprojekt og en VVM-anmeldelse. Den skal havnen stå for. Og når det er på plads skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, et kommuneplantillæg og en lokalplan. Samtidig bliver planen sendt i offentlig høring, hvor borgerne og havnens brugere kan komme med idéer og indsigelser til projektet, der også skal i EU-udbud. Når alt papirarbejdet er på plads i begyndelsen af 2023, begynder byggeriet af den nye erhvervshavn. Det ventes at tage to år, så i 2025 er havnen flyttet ud på den anden side af svingbroen, med mindre der dukker nye problemer og udfordringer op for havnen.

Alt imens kæmper borgerne i Stenbæksholm ufortrødent videre for at stoppe projektet. De har indledt en underskriftsindsamling og protesterer også flittigt på Facebook, men foreløbig har staten altså meldt klar bane for Byrådets planer om at flytte havnen ud af byen,.