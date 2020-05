Der er gang i besøgene på kommunens plejecentre, der nu efterlyser firvillige besøgsværter.

Send til din ven. X Artiklen: Fuld gang i besøg på plejecentre - efterlyser frivillige besøgsværter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld gang i besøg på plejecentre - efterlyser frivillige besøgsværter

Næstved - 21. maj 2020 kl. 07:13 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er travlhed på kommunens plejecentre, hvor pårørende står i kø for at besøge de ældre. Siden sidste uge har det været muligt at booke et udendørs besøg, og det tilbud har mange benyttet sig af. Det fortæller direktør for ældreområdet i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

- Vi har haft travlt, og besøgsbogen er mange steder fyldt. Det er blevet taget generelt godt imod, og der har været rigtig stor interesse. Der er også en vis skuffelse over, at det kun er en halv time en gang om ugen, siger Jakob Bigum Lundberg og uddyber:

- Vi begrænser besøgstiden både af praktiske grunde og for at reducere smitterisiko. Vi følger reglerne, men vi gør os også undtagelser i forhold til eksempelvis døende. Vi prøver at være lidt smidige og fleksible.

Søger besøgsværter Der tilbydes til at begynde med ét besøg om ugen med maksimum to besøgende på plejecentrene. Som udgangspunkt kan hvert besøg vare op til 30 minutter. Og det er fortsat kun udendørs besøg, der er tilladt.

Det kan foregå i udestuer, på terrassen, i gårdhaver eller en gåtur i området. Det er meget forskelligt, hvordan det i praksis foregår på kommunens 13 plejecentre. Men fælles er, at der er meget logistisk arbejde i besøgene. Derfor søger Næstved Kommune nu frivillige, der kan være besøgsværter og hjælpe til med praktiske ting omkring besøgene som at spritte af, hjælpe borgeren i tøjet og følge borgeren ud til de pårørende.

Værn tages i brug Der er også åbnet for besøg på botilbud. Her gælder andre regler, og her må man udpege en til to faste besøgsvenner, som må komme på besøg en gang om ugen.

Uanset om det er besøg på et botilbud eller plejecenter er det vigtigt, at både personale, beboere og pårørende er helt trygge ved besøgene. Derfor tages der forskellige såkaldte værn i brug. Helt konkret kan det betyde, at der stilles plexiglasplader op, som man mødes på hver sin side af. Vælger man at gå en tur, får man udleveret et personligt visir. Det kan man rengøre efter brug og tage med hjem, så det kan bruges næste gang, man kommer på besøg.

Det gælder også, at man naturligvis ikke må komme på besøg, hvis man har de mindste symptomer på sygdom. Man skal undgå at røre hinanden, og alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges.

Idendørs plan klar Man må ikke bare møde op uden en aftale. Det er vigtigt, man ringer til den teamleder, man plejer at tale med og aftaler tid og sted for besøg. Næstved Kommune afprøver i øjeblikket et digitalt bookingsystem, som måske kan mindske det logistiske arbejde og fremover gøre det nemmere at booke en tid. Kommunen arbejder også på at oprette sikre og egnede indendørs besøgssteder. De venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet konkrete beskrivelser af, hvilke fysiske rammer der skal være tilstede for at få besøg også indendørs. Når de er klar, får de pårørende besked.

- Vi har en plan klar for indendørs besøg. Vi venter på, de trykker på knappen, siger Jakob Bigum Lundberg.

Flest smittede Tirsdag morgen var 13 borgere i alt fra ældreplejen i Næstved Kommunne smittede med Covid-19. Af dem er syv indlagt på sygehus. Det gør lige nu Næstved til den kommune i Region Sjælland med flest indlagte.

- Vi indtager førstepladsen. Det har vi ikke prøvet før. Det ændrer sig hele tiden, og jeg er ikke bekymret. Vi har stadig borgere, der er smittede. Det er ikke for sjov skyld, vi passer på beboerne på vores plejecentre, konstaterer direktøren.

relaterede artikler

Aktiv smitteopsporing: Nu kan du blive testet i eget hjem 13. maj 2020 kl. 20:13

Ansatte i ældreplejen: Nu har de mundbind og visir på 24. april 2020 kl. 14:11

Besøg på plejehjem lader vente på sig 22. april 2020 kl. 13:55