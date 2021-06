Fuld fart på sommerferien med Næstved Ungdomsskole

Næstved Ungdomsskolen tilbyder i år et udvidet program med sommerferieaktiviteter i uge 26 og 27 hele dagen for børn fra 11-12 år og unge. På grund af coronaen har Næstved Kommune toppet budgettet med 200.000 kroner for at styrke børn og unges trivsel.

Parkour og klatring

Der er blandt andet danseworkshop, e-sport og gaming, vandsjov i Karrebæksminde med kano, kajak og stand up paddle (SUP). Er man til fysisk udfordring skal man melde sig til en parkour camp, Parkour handler om at bevæge sig legende og kreativt for at passere forhindringer hurtigt og sikkert, hoppe over et gelænder eller løbe op ad en mur. Der er også klatre-camp. Når du har været til klatring i Klatrecentralen har du helt sikkert fået rykket nogle grænser, mens du har haft det sjovt. Forhindringerne klares med guide fra instruktør, og forældre er velkomne til at kigge på. Der er også grafitti camp. Er du vild med graffiti og har du mod på at prøve kræfter med både skitsetegning og dåserne, så er muligheden der. Du kan også lære at lave podcast eller tage på fisketur. Og har man overvejet at tage jagttegn, så skal man melde sig til nak og æd. Der er noget for enhver smag,