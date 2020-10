Se billedserie Testcenteret på Grimstrupvej har fået opsat to pavillioner, så folk ikke behøver står udenfor i regnen, mens de venter på at lade sig teste. Foto: Anna C. Møhl

Fuld fart på coronatest: Ventetiden er væk

Næstved - 18. oktober 2020 kl. 05:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Man behøver ikke længere vente flere dage på en tid til coronatest.

Læs også: Lang kø foran nyt testcenter

Nu kan det gøres fra dag til dag.

Direktør i Præhospital Center, Benny Jørgensen, er lettet over at køen er stilnet af og at det er blevet nemmere at lade sig teste.

- Måske spiller efterårsferien også ind. Men vi kan i hvert fald konstatere, at det er blevet langt lettere at booke tid til test, siger Benny Jørgensen.

Flere skal testes I Region Sjælland gør man ligesom i det øvrige Danmark klar til at øge testkapaciteten.

Målet er at flere lader sig teste i kampen for at inddæmme den lumske virus, der stadig gør livet svært for de fleste.

- I øjeblikket har vi kapacitet til 6000 daglige test her i regionen, men fra årsskiftet skal vi op på 10.000 daglige test i vores område og 95.000 daglige test på landsplan, oplyser Benny Jørgensen.

Som værn mod de kommende kuldegrader rykkede testcenter Danmark i sidste måned fra de hvide telte i Rådmandshaven til indendørs faciliteter på Grimstrupvej 185. Her er der blevet opsat to pavilloner så test-deltagerne ikke behøver stå udenfor i regnen, mens de venter på at komme ind til podning for Covid-19.

I Næstved Kommune er 15 personer testet positive for Covid-19 de seneste syv dage. Dermed ligger kommunen fortsat i den lave ende, mens det for øjeblikket står helt galt til i nabokommunen Faxe med 47 smittede indenfor den seneste uge.

