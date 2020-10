Fugletur i skumringen ved Ravstrup Sø

Agenda 21 og Klimarådet i Næstved inviterer sammen med den frivillige arbejdsgruppe i Fugleværnsfondens reservat, Ravnstrup Sø ved Herlufmagle, på skumringstur.Det sker i anledning af, at gruppen i år har fået tildelt Næstved Kommunes Natur- og Miljøpris.

Det er et familievenligt arrangement, hvor alle kan få indsigt i naturreservatets og ikke mindst arbejdsgruppens liv.

Solopgang

Turen starter med, at deltagerne nyder solnedgangen sammen, mens de oplever, hvordan kragefugle og duer søger til overnatning i skovene, og rådyr og sene flagermus bevæger sig ud af skovene for at søge føde, når dagen bliver til nat.