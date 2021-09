Se billedserie Strandskaden er en af mange ynglefugle, der nyder livet på Enø. Fuglenes yngletid har udskudt det store digeprojekt, der skulle være gået i gang senere i år. Foto: Keld Skytte Petersen Foto: Keld Skytte Petersen

Fuglenes yngletid forsinker digeprojekt

Næstved - 08. september 2021 kl. 04:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Knopsvaner, gråænder, strandskader, viber og rødben holder omtrent ligeså meget af Enø som sommerhusejerne. Det er samtidig årsagen til, at det store digeprojekt, der skal beskytte de 1.500 lodsejere på Enø, Lungshave og Fjordhusene mod den voksende vandstand, først går i gang i august 2022. Oprindelig var det ellers planen at tyvstarte projektet senere i år, men fritidshusejerne må vente på diger, strandfodring og højvandsmur til næste år, så det bliver nemmere for den kommende entreprenør at styre ét stort samlet byggeri.

- Anbefalingen fra konsulentfirmaet Niras lyder på at vi venter med at gå i gang til det samlede projekt er på plads. Og da fuglenes yngletid på fjordsiden af Enø begynder 1. februar kunne vi alligevel ikke nå i mål med projektet, inden vi blev bremset af ynglesæsonen, fortæller Næstved Kommunes mand på projektet, Troels Karlog.

Digelaug på plads i morgen Men selvom digerne må vente, så er der fuld gang i forberedelserne til det store projekt, der skal sikre alle herlighederne på ferieøen mod en vandstandsstigning på to meter. Torsdag er der kaldt til stiftende generalforsamling i et nyoprettet digelaug i Gl. Ridehus i Næstved. Her skal sommerhusejerne vælge en bestyrelse, der skal styre projektet. Otte stiller op til den seks mands store bestyrelse, så der er udsigt til kampvalg om pladserne i lauget som får ansvaret for byggeriet, vedligeholdelsen af digerne, det store millionlån og den samlede regning som bliver sendt videre til sommerhusejerne.

- I alt taler vi om et projekt til 35 til 40 millioner kroner som skal betales af lodsejerne. Og det er glædeligt, at ikke en eneste har rettet kritik mod betalingen, siger formand for grundejerforeningen Enø Strand, Kurt Eriksen.

Her er regningen Ikke alle skal betale lige meget og stemmerne i digelauget bliver delt op efter hvem der betaler mest. Dem der bor i de mest truede områder, tættest på vandet, skal ifølge de foreløbige beregninger betale cirka 2.600 kroner om året for højvandsbeskyttelse, mens dem der bor inde midt på øen betaler cirka 600 kroner over ejendomsskatten.

- Et enkelt sted, på Enø Strandvej, ligger der seks huse som ifølge Kystdirektoratet er de mest udsatte for en kommende højvandsstigning. De skal derfor betale cirka 9.000 kroner om året, fortæller Kurt Eriksen.

Den samlede regning er dog ikke på plads endnu. Meget kan nå at ændre sig. Digeprojektet kan ende med at blive dyrere på grund af højkonjukturen i byggebranchen, men det kan også blive billigere eftersom digelauget vil søge om penge fra Kystdirektoratet pulje, der i år er på 350 millioner kroner.

Færdig i 2023 Når digelauget er på plads, træder kommunen et skridt tilbage. Digelaugets opgave bliver at sende projektet i udbud og optage et kommunefinansieret lån, som senere skal konverteres til et realkreditlån, som skal afdrages over 20 til 25 år. Digelauget skal også lave en vedligeholdelsesplan og en beredskabsplan, når havet viser tænder og højvandet truer den voksende velstand på ferieøen, hvor sommerhuspriserne det seneste år er steget med hele 35 procent.

Når projektet er på plads, og entreprenøren er udpeget, vil Græhoppebroen summe af trafik med vognmænd, der kører jord, ler og sand ud på Enø. Arbejdet begynder først når badegæsterne er listet af stranden og ventes færdiggjort i begyndelsen af 2023.