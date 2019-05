Frivillige har planer om at indrette Naturbasen Fuglely med blandt andet insekthotel.

Fuglely skal være insekternes paradis

Næstved - 23. maj 2019 kl. 14:47 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du være med til at hjælpe miljøet og gøre en indsats for bedre klima og natur? Så er der nu en oplagt mulighed ved naturbasen Fuglely. Her er frivillige fra landsbyklyngen »Landet mellem byerne« igang med at indrette området.

Fuglely består af et bålhus, der er beliggende bag boldbanerne med et stort og bevokset græsareal omkring. Det er Kim Hertel fra styregruppen, der har taget initiativ til at bygge insekthotellet, der skal give gode opholdssteder for insekter.

- Vi prøver at registrere, hvad der er af dyr, fugle og planter i området. Vi vil gerne søge nye mennesker og have fat i flere, som i fællesskab kan lave det og samtidig have det sjovt, forklarer han.

- I virkeligheden handler det om at gøre borgerne opmærksomme på, at der er rigtig mange grønne områder i Fuglebjerg, man kan benytte, uddyber Kim Hertel overfor Sjællandske.

Det er meningen, at der hen over sommeren skal bygges et stort og mangfoldigt insekthotel, som kan være med til at udvide biodiversiteten i området. Det er for at give insekterne et sted, hvor de kan boltre sig og være velkomne og samtidig sikre, at de ikke bliver sprøjtet med pesticider eller andet.

Gruppen samles mandag den 27. maj fra klokken 17 til 19. Der er mødested ved naturbasen Fuglely, Falkevej 27 i Fuglebjerg, og alle er velkomne. Der bliver også tid til en grillet pølse, en vand eller øl, mens der snakkes og planlægges, måles og aftales, hvilke materialer der skal skaffes. Man kan samtidig blive inspireret til, hvordan man kan gribe det an i sin egen have.

Projektet fortsætter de næste tre måneder, hvor gruppen mødes den sidste mandag i hver måned. Meningen er, at det skal være en tilbagevendende begivenhed.

- Vi håber på, at initiativet kan fortsætte i efteråret, siger Kim Hertel.

