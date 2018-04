Se billedserie Her er det Sofie, der er øverst og Signe nederst. Fotos: Christian Klinge Foto: Vagn Guldbrandsen

Fuglebjerg klar til DM

Næstved - 17. april 2018

Inden længe skal Fuglebjerg-Hallen danne rammen om DM, når 350 gymnaster går på gulvet for at dyste om, hvem der er de allerbedste i Danmark inden for Sports Acrobatik.

Danmarks Gymnastik Forbund har valgt Fuglebjerg Gymnastik Forening som vært for første del af de danske mesterskaber i Sports Acrobatik. Og det glæder træner i foreningen Poul Hjortgaard Olsen.

- Det betyder meget hele vejen rundt. Det betyder jo et rigtig godt sammenhold for hele foreningen, fordi vi skal løfte sådan et stort arrangement, forklarer træneren og fortsætter:

- Vi skal hele tiden manifestere os i forhold til Næstved. Vi vil gerne slå et slag for, at vi også godt kan ude på landet, konstaterer Poul Hjortgaard Olsen overfor Sjællandske.

Der er i dag 17 foreninger i Danmark, som dyrker Sports Acrobatik på kurrenceplan.

350 gymnaster fra hele landet er repræsenteret ved mesterskabet i Fuglebjerg, hvoraf de 26 er fra Fuglebjergs eget konkurrencehold. Der er stor opbakning fra det lokale erhvervs- og idrætsliv, der støtter op om det store arbejde og hjælper med sponsorater. Omkring 50 frivillige hjælper til med at afvikle mesterskabet, og de mange deltagere skal bespises og overnatte på den lokale skole.

For at blive dansk mester skal man vinde to afdelinger. Første del af DM finder sted lørdag den 5. maj og søndag den 6. maj, mens anden del af DM finder sted den sidste weekend i maj i Hammel.

Fuglebjerg Gymnastik Forening skal være vært ved anden del af DM til næste år. Fuglebjergs dygtige acrobater, hvoraf flere er på landsholdet, træner mindst tre gange om ugen for at lære de svære acrobatiske momenter, der indgår i sporten.

De har vundet medaljer ved mange mesterskaber gennem årene og hjembragte ikke mindre end syv guldmedaljer, en i sølv og en medalje i bronze ved de nyligt afholdte sjællandsmesterskaber.

- Vi har ikke helt fået armene ned. Vi har et super godt hold i år, som virkelig tager fra, siger Poul Hjortgaard Olsen, der har store forventlinger til DM, selv om konkurrencen er hård.

- Der er noget at leve op til, erklærer han.

Senere i år deltager Fuglebjerg Sports Acro i en international træningslejr i Holland, hvor de kan prøve kræfter med akrobater fra hele verden, få inspiration og lære nye akrobatiske momenter. Her bliver konkurrencen hård, da det internationale niveau er meget højt med lande som Kina, Rusland og England i spidsen.

Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen (S) åbner DM i Fuglebjerg-Hallen lørdag den 5. maj kl. 9.40. Der er gratis entré til de i alt 12 timers konkurrence i løbet af weekenden.