Landmand Niels Rasmusen (i front) viste den nye naturperle frem for blandt andre Louise Schack Elholm (V) og Morten Dahlin (V). Foto: Kenn Thomsen

Fugle og landmænd er vilde med ny klimasø

Næstved - 20. oktober 2020 kl. 04:44 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En gevinst ikke bare for fuglelivet, men også for havmiljøet. Den blot to år gamle Bjørnebæk Sø er på rekordtid blevet populær rasteplads for fuglene, men også landmændene høster gevinster i det 42 hektar store vådområde mellem Karrebæksminde og Bisserup.

Det nye naturområde reducerer nemlig udvaskningen af kvælstof til Smålandsfarvandet med cirka 12 tons pr. år.

- Det viser, at vi i landbruget er villige til at skabe ny natur, når bare vi bliver kompenseret med erstatningsjord, siger formand for den sjællandske landbrugsorganisation Gefion, Torben Hansen.

Det er storlandmand Niels Rasmusen, der sammen med to andre lodsejere har realiseret projektet sammen med Næstved Kommune, EU og staten. Målet er at reducere udledningen af kvælstof og forbedre vandkvaliteten i Smålandsfarvandet.

- I tilgift har vi fået et nyt naturområde, hvor biologerne har registreret 89 forskellige fuglearter. Det synes jeg er værd at glæde sig over, siger landmand Niels Rasmusen.

Kommunen har flere lignende vådområder på tegnebrættet. Mandag blev den nye natur vist frem for tre medlemmer af Venstres folketingsgruppe for at understrege, at landmænd godt vil naturen - når bare de bliver kompenseret og kan se et fornuftigt regnestykke for enden af bundlinjen.

