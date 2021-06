Se billedserie Sådan ser forvaltningens planer for Frit 16s nye placering på hjørnet af Kildemarksvej og Kærmindevej ud. Plan Næstved Kommune

Frygter trafikkaos ved skole hvis Frit 16 flytter ind som ny nabo

Næstved - 11. juni 2021 kl. 15:41 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Mandag skal Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalg stemme om at flytte busbørnehaven Frit 16 til lokaler på Kildemarksvej 65, ved siden af Kildemarkskolen. Flytningen har været gransket og drøftet længe, og sker fordi kommunen kan spare penge ved at sælge bygningen på den nuværende bygningen adresse for Frit 16, Grimstrupvej 131.

Administrationen har udarbejdet et forslag om at flytte til den kommunale bygning på Kildemarksvej 65, der tidligere har været daginstitution og nu bruges af dagplejen. Forslaget indeholder også en plan for at lave 12 parkeringspladser og en busholdeplads på matriklen.

Glemte at høre skolen Planen om af flytte Frit 16 til adressen på hjørnet af Kildemarksvej og Kærmindevej, som nabo til Ellebækskolens afdeling Kildemark, kommer bag på formand for skolebestyrelsesformand Peter Crone. Flytningen har eller været i høring siden april, og der et kommet indsigelse fra daginstitutioner og dagplejen i område Vest, men kommunen har glemt at spørge skolebestyrelsen. Artiklen fortsætter under billedet.

Trafiksikkerheden på den smalle Kildemarksvej er udfordret. Foto: Rikke Bondesen

- Det havde nok været hensigtsmæssigt også at spørge skolen, men der er desværre ikke sket, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe.

Han har nu givet skolebestyrelsen frem til mødet mandag til at komme med sin indsigelse.

- Vi får fem dage til at lave et svar, det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, siger skolebestyrelsesformand Peter Crone, som også siger, at han fornemmer at beslutningen om at Frit 16 skal flytte ind på Kildemarksvej 65 allerede er taget.

Bekymret for trafikken Institutionerne i området og skolebestyrelsen har en fælles anke mod at lade Frit 16 få base ved siden af Kildemarkskolen, nemlig at de trafikale problemer der i årevis har været på den smalle vej ved skolen, bare vil blive endnu værre. Trafikken af biler, der morgen og eftermiddag skal aflevere og hente elever er ekstra stor fordi til Kildemarkskolen fordi den rummer mellem 250 og 300 børn fra 0. til 3. klasse. Oveni komme så 63 børnehavebørn, der kommer fra store dele af kommunen, så mange vil forventeligt blive kørt.

- Jeg synes det er helt hul i hovedet at man belaster et område som dette med endnu mere trafik. Det er det værste sted man kan placere Frit 16 ligge, siger Peter Crone.

Han er især ked af, at man på forvaltningens plantegning har valgt at placere 12 p-pladser til den nye Frit 16 med ind- og udkørsel til Kærmindevej, lige overfor indgangen til Kildemarkskolen.

- Jeg er bekymret for trafiksikkerheden for børnene. Med masser af biler, der skal holde ind og sætte børn af og så busserne der er tilknyttet busbørnehaven, vil det være farligt for de bløde trafikanter, siger Peter Crone.

Lang forhistorie Det er ikke nyt, at der er trafikale problemer omkring Kildemarkskolen, som ikke har egen P-plads. Kildemarksvej er smal og uden parkeringsmuligheder, og P-pladsen ved den nedlagte Aldi-butik overfor skolen er blev spærret af for forældreparkering for flere år siden.

- Historisk set har der været mange forsøg på at gøre skolevejen til Kildemarkskolen mere sikker. Blandt andet har man åbnet for Kærmindevej mod Kildemarksvej og gjort Kærmindevej ensrettet for biler, men dobbeltrettet for cykler. Men det har ikke løst problemerne, siger skolebestyrelsesformand Peter Crone.