DSB vil placere det kommende værksted på 71 hektar for foden af Fårebakkerne. Foto: Robert Andersen

Frygter forsinkelser: Minister har ikke godkendt DSB-værksted

Næstved - 03. april 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et stort centralværksted for DSB's fremtidige flåde af elektriske tog og lokomotiver i Mogenstrup risikerer at havne i en statslig syltekrukke.

Erhvervsstyrelsen har nemlig sendt projektet videre til Planklagenævnet, hvor der typisk er halvandet års ventetid på sagsbehandling. Det får nu Næstved Kommune til at henvende sig direkte til erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at få ham til at godkende projektet.

- Vi tror, at sagen ordner sig. Men vi kan ikke fortsætte uden ministerens godkendelse, og derfor har vi henvendelsen til ministeren på dagsordenen i Plan- og Erhvervsudvalget den 14. april og i byrådet den 28. april, fortæller kommunens planchef, Peter Søndergaard.

DSB har overtaget 71 hektar for foden af Fårebakkerne, hvor statsbanerne i 2025 planlægger at åbne et stort værksted, der skal håndtere og servicere dobbeltdækkerne samt fremtidens el-toge og lokomotiver.

Den manglende ministergodkendelse betyder, at den offentlige høring forlænges med yderligere tre måneder, frem til 30. juni.

Erhvervsministeriet meddeler, at ministeren vil kigge på sagen, når kommunen henvender sig.