Frygter affaldsmisbrug: Det er bare ikke i orden

Hvis man bor i Næstved Kommune, skal man krydse ekstra meget fingre for, at ens fryser ikke bryder sammen.

- Det er ikke vores opfattelse, at ordningen misbruges. De kommuner, der har den bekymring, kan få en ordning på genbrugsstationerne, så der kun kan afleveres affald i sække, som borgerne har betalt for, siger han.

- Det er bare ikke i orden. Skulle der endelig være 200, der misbruger ordningen, skal det ikke gå ud over de 80.000 andre i kommunen, og hvis nogen virkelig gider at køre på genbrugsstationen, så må de for min skyld gerne. Embedsmænd og politikere er til for borgernes skyld. Vi skal ikke gå ud fra, at folk vil misbruge ordningen, siger Elmer Jacobsen.