Frygtede for 500 svin ved gårdbrand

Branden er opstået i et fyrrum, og da der dels er lejlighed over fyrrummet samt en svinestald med 500 grise tæt på, var man i begyndelsen nervøse for, at branden skulle sprede sig yderligere.

Det lykkedes dog for brandvæsnet at begrænse branden hurtigt, og derfor kom hverken personer eller grise til skade, siger vagtchefen til sn.dk.

Hvad der har forårsaget branden videns endnu ikke, det skal undersøges nærmere.

Politiet forlod stedet omkring klokken 17, hvor brandvæsnet var i gang med at efterslukke.

På Twitter skriver operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou, at Beredskabsstyrelsen Sjælland fredag eftermiddag assisterede Midt- og SydsjællandsBrand & Redning med 6 brandfolk, redningskran, transportvogn og højtrykskompressor.