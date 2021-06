Se billedserie Der er både gode og dårlige oplevelser at fortælle fra fortiden på Næstved Gymnasium og HF. Foto: Rikke Bondesen

Frygt, stress og forskelsbehandling på gymnasium

Næstved - 17. juni 2021 kl. 11:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Rækken af historier, som bliver fortalt af tidligere ansatte på Næstved Gymnasium og HF (NGH) er lang.

De historier, som man kan læse her på siden, er bare et udpluk. Det er især i en lukket Facebookgruppe for tidligere ansatte kritikken florerer.

Her har den tidligere lærer på NGH Stefan Flensted gennemført en rundspørge, hvor han har bedt gruppen af tidligere ansatte om at fortælle om gode og dårlige oplevelser. 35 har svaret. Artiklen fortsætter under billedet.

Susanne Stubgaard blev udnævnt til rektor 1. marts 1999. Arkivfoto

Flere har gode minder, nogle har blandede oplevelser og mange har historier at fortælle, om noget der minder om psykisk terror - det er sådan de har oplevet det.

Flere problemer Stefan Flensmarks rundspørge er anonym, men gennemført blandt medlemmer, som har været ansat på skolen, og fortællingerne minder i høj grad om andre historier, som tidligere og nuværende lærere har fortalt. Sjællandske har talt med nogle af dem, og flere af deres historier kan læses her på siden.

Det går igen, at den var gal med det psykiske arbejdsmiljø. Lærerne føler, at de bliver overvåget, at de skal dokumentere alt for meget i regneark, og at arbejdspresset er konstant stigende. Det fremgår ligeledes, at de havde for lidt indflydelse på deres eget arbejde - rektor blandede sig i alt.

Stefan Flensmark: Derfor gjorde jeg det Rundspørge

Stefan Flensmark er selv tidligere lærer på Næstved Gymnasium og HF.



Baggrunden for hans undersøgelse er ikke at skade Næstved Gymnasium og HF, tværtimod. Derimod drejer det sig om at få afdækket hvordan tidligere ansatte har oplevet at arbejde der, så fortidens synder kan undgås i fremtiden til gavn for alle ansatte på skolen.



Da han lavede spørgeskemaet, gjorde han meget ud af især at efterlyse alle de positive fortællinger, men selv efter 16 år på skolen blev han chokeret over det entydige billede af et giftigt arbejdsmiljø undersøgelsen viser. De positive beretninger fylder forsvindende lidt.



Bestyrelsens alt for hastige opbakning til rektor var en rød klud i ansigtet til alle, der har oplevet, og til sidst endte med at blive en del af, den massive personaleflugt som det kræver skyklapper i XL-størrelse for en bestyrelse at overse år efter år.

Denne undersøgelse bør vække stof til eftertanke, mener han’



Nogle taler, om at rektor favoriserede nogle lærere, som så kunne få lov til det meste, mens de, der ikke var i kridthuset, måtte stå model til mere og mere - en »os og dem-kultur«. Artiklen fortsætter under billedet.

Stefan Flensmark var tidlige ansat som lektor på Næstved Gymnasium og HF. Han hørte til i gruppen af lærere, som var inde i varmen hos rektor, men han er meget kritisk overfor hendes ledelsesform. Han står bag spørgeskemaundersøgelsen blandt en gruppe af tidligere medarbejdere. Grafik: Stefan Flensmark

Flere har sagt op på grund af en lang pendlertur fra København, da der ikke var noget, der holdt dem i Næstved. Flere klager over, at personaleudskiftningen var stor, og at det mistede skattede kolleger.

Negative følelser En har omtalt forholdene som en frygtkultur, og en skriver: Som nyansat turde jeg ikke svare ærligt på en APV. Som ny lærer, som brændende ønskede et pædagogikum, var jeg bange for at træde forkert i forhold til skolens ledelse. Der var utroligt mange episoder, hvor undervisere blev kaldt til kammeratlige samtaler.

En anden skriver: Styreformen var autoritær, og magten baseret på angst og frygt. Vi lærere blev meget paranoide af at være der. Der gik rygter, om at Susanne Stubgaard spionerede på os. At en håndfuld lærere fungerede som stikkere var åbenlyst. Nogle lærere var åbenlyst ildeset. Ingen turde rigtig sige noget kritisk højt. Artiklen fortsætter under billedet.

Sjællandske har ligeledes bragt en række artikler, der handler om rektor Susanne Stubgaards ledelsesstil. Det er den tidligere lærer på gymnasiet, der står bag spørgeskemaundersøgelsen. Grafik: Stefan Flensmark

Tak rektor, men... Der er også en del, der har gode minder fra deres tid på NGH. Det er især forholdet til kolleger og mellemledere, som har været godt.

En skriver: Jeg deler ikke de oplevelser, der er beskrevet i Gymnasieskolen (Fagblad, der har beskrevet en del af problemet.).

En anden tilføjet: Jo, NGH blev kørt meget topstyret, hvilket faktisk passede mig ganske fint, mens en mener, der også er andre problemer. det er for eksempel ikke beskrevet, at tillidsmandsområdet også er topstyret, og at man bestemt ikke taler mod alfahannerne i lærerkollegiet.

Man kan også møde kommentarer som: Jeg var utroligt glad for at være lærer på NGH, eller jeg var på NGH i mine to første år som gymnasielærer. Jeg havde travlt med at undervise og tage pædagogikum, og denne del kørte som en meget velsmurt maskine, og jeg ved, at kritikken om topstyring har været årelang. Den er fair, men der er tendens til at overse de gode ting, og tendens til at piske en meget personlig stemning op. Det, synes jeg, er ærgerligt, for der er både godt og skidt at sige.

Lad os slutte af med en refleksion fra en tidligere lærer på NGH, søm følte sig privilegeret, og hvad det så betød:

På Næstved Gymnasium og HF blev vi i 2017 tvunget til en række store besparelser, og vi fik nedgang i elevtallet samme år. Det er aldrig rart at skulle afskedige kolleger, og der kan være store følelser forbundet med det. Men af hensyn til både nuværende og tidligere medarbejdere ønsker vi ikke at gå i detaljer med, hvad der har ført til afskedigelser.

I forhold til ledelsesstil på Næstved Gymnasium og HF er det min opgave, som altid, at søge en kultur, hvor vi samarbejder så godt som muligt, også under svære forhold - og vi er som alle andre optaget af at støtte vores elever frem mod eksamen.

Det kan virke, som om man gemmer sig, når man ikke kommenterer hver eneste vinkel en historie kan have i pressen, men jeg har valgt at bruge alle mine kræfter på at søge dialog med mine dygtige medarbejdere og med alle dem, der holder af vores gymnasium og HF.

Derfor har jeg heller ikke kommentarer til alle de vinkler, der bliver fremlagt.

Jeg var nok personligt i en privilegeret position, da jeg blev betragtet som »en af de gode«. Jeg har derfor personligt fået en god behandling - masser af muligheder, anerkendelse, m.m. Jeg skylder bestemt rektor en stor tak for at se potentiale i mig som ung lærer og »nurse« det frem. Jeg ville ikke være, hvor jeg er i dag uden hende (rektor Susanne Stubgaard. red.). Det tror jeg faktisk på. Men netop dette er jo en del af problemet. At der bliver gjort så stor forskel på medarbejdere.

Hvorfor? Nu kan man jo så overveje, hvorfor lærere, som har haft dårlige oplevelser på en arbejdsplads, de har forladt, føler trang til at udtale sig om deres oplevelser.

For langt de fleste handler det om, at de har set en mulighed for at gøre noget for de mennesker, der arbejder på NGH nu. Det er de flestes opfattelse, at de nuværende lærere stadig ligger under for den psykiske terror, og derfor ikke tør udtale sig.

Det siger tidligere ansatte Jeg blev på skolen - i for mange år - kan jeg se nu. Skulle have søgt væk før. Var sygemeldt med stress i en periode. En af hovedårsagerne var Susanne Stubgaards ledelsesstil.



Der var en udbredt opfattelse af, at man skulle passe på, hvad man sagde på lærerværelset og i faggrupperne, for det kunne have konsekvenser.



Øh.. ledelsesstilen er nærmest som hos ejeren af en privat, mindre produktionsvirksomhed i 1950-erne.



Hvis man var kritisk, blev man sat på plads med en kammeratlig samtale, hvilken for mig var medvirkende til, at jeg hele tiden brugte krudt på at flyve under radaren.



Der var rigtig mange søde kollegaer, men ledelsesstilen gjorde arbejdsmiljøet utrygt. Det var svært at vide, om man havde gjort eller sagt noget galt, og der var helt klart en inddeling mellem dem, der var inde i varmen hos ledelsen, og dem der ikke var.



Næstved Gymnasium og HF var mit første ansættelsessted. Jeg havde ikke personligt noget udestående med ledelsen, men oplevede på tæt hold andre, der havde. Og det var utrygt og ubehageligt.



Det værste var oplevelsen af en konstant manipulation, uærlighed og en fingeret dialog og åbenhed fra ledelsens side. Der var et hårdt psykisk arbejdsmiljø, hvor det kunne føles som at ledelsen/rektor havde erklæret »krig« mod lærerne, som blev set på som dovne, for kritiske, for lidt forandringsparate og utaknemmelige. Medarbejderne havde intet medejerskab til deres arbejdsplads, fik ingen anerkendelse eller taknemmelighed, hvilket var en udfordring for ens motivation til at bidrage til et fælles bedste.



Jeg synes, at det er et fantastisk sted med dygtige lærere og fede tiltag. Alle elever er heldige at gå der med de kompetente mennesker, der er ansat der. Derfor ærgrer det mig helt vildt, at det skal være så topstyret. Jeg havde haft verdens bedste job, hvis jeg ikke var blevet undermineret.



Rundt om i landet når man møder andre, der har haft deres gang på NGH, er der en usagt fælles forståelse. Man behøver ikke sætte ord på, men man ved bare, hvad den anden har måttet stå model til.





