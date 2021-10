Se billedserie DM i Mountainbike august 2021 med cirka 200 deltagere i Fruens Plantage. Foto: Privat

Fruens Plantage lider under massiv MTB-kørsel

Næstved - 11. oktober 2021

Naturplan: »Mærk hvor ondt det gør, når du ser en skov i knæ«.

Tirsdag aften beslutter Byrådet naturpolitikken for Næstved Kommune.

Naturplanen har været i offentlig høring, og en del gensvar udtrykker stor bekymring for, hvorvidt den massive mountainbikekørsel skal fortsætte i Fruens Plantage

»Kig hinanden dybt i øjnene og mærk hvor ondt det gør på dig, når du igen lukker øjnene for sandheden og ser en skov i knæ, der kunstigt holdes i live med en skovbund fyldt med gummiarmeringsmåtter for at modstå det konstante slid på banerne fra MTB kørsel«, lyder det blandt andet i et høringssvar til Næstved Kommunes Naturpolitik.

Bekymrede borgere og Naturfredningsfolk har gennem flere år overfor kommunen påpeget, at den intensive kørsel med mountainbike tilsyneladende har en voldsom negativ påvirkning af Danmarks eneste planås; Fruens Plantage.

Tillader DM stævner Imidlertid har Næstved Kommune senest i august tilladt et stort DM i mountainbike, hvor over 200 MTB-ryttere antages at have deltaget.

- Jeg frygter, at hensynet til de rekreative aktiviteter tilgodeses på bekostning af andre besøgende i skoven, men også på bekostning af naturen, markfirben og flagermus, siger Rune Larsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Næstved.

Han forklarer, at DN i årevis forgæves har forsøgt at råbe kommunen op.

I stedet har kommunen på et brugerrådsmøde præsenteret, at mountainbikes kan køre på skråningen, siger han.

- Det helt unikke ved Fruens Plantage er netop skovvækst op ad skrænter og på bakketoppen. Det gør det til en særlig interessant oplevelse at bevæge sig rundt i skoven, siger Rune Larsen.

Ta' hensyn til gående Flere indsigelser fra borgerne taler netop imod MTB-kørsel i skoven.

I stedet bør kommunen tilgodese en bred brugergruppe, skriver blandt andre Bo og Pernille Poulsen fra Næstved.

»...der skal gives mulighed for at færdes på de kommunale natur- og skovarealer uden at skulle frygte møde med cykler i høj fart...[...] alle bakker her i kommunen skal vel ikke kun være forbeholdt MTB-cykelsporten?«, lyder det i høringssvaret.

Sårbar natur Også Susanne Iversen fra Næstved peger på den sårbare natur og undergrund i Fruens Plantage.

»Åsen, som har en stor landskabelig værdi, blev dannet under sidste istid for ca. 17.000 år siden, da gletsjere dækkede hele Sjælland«, anfører Susanne Iversen blandt andet i sit høringssvar.

Poul Stahlschmidt fra Karrebæksminde opfordrer også i sit svar til, at det vil være ønskeligt med et alternativ til den nuværende MTB i Fruens Plantage. »Som inspiration kan nævnes MTB i Guldborgsund Kommune, hvor der er blevet brugt overskudsjord«, skriver han.

Klaget i årevis Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gennem flere år anfægtet udviklingen i skoven.

I deres høringsvar udtrykker de fortsat bekymret for skovens fremtid.

- De mest sårbare områder i skoven bør helt friholdes for al cykling, som skaber kæmpe ødelæggende huller og strider mod fredningen, siger Rune Larsen.

Han hæfter sig ved, at kommunen har lovet at arbejde på alternativer.

- Vi ser gerne, at MTB får et alternativ til Fruens Plantage og vil gerne have en afklaring.

- Men vi giver ikke op, og vi fortsætter med at protestere, fastslår Rune Larsen.