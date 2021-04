Se billedserie Palle Nielsen skal klippes og viser frisør Louise Vittrup sin negative corona-test, før han får lov til at sætte sig i frisørstolen. Fotos: Rikke Bondesen

Frisørkunder: Bøvlet men nødvendigt med coronatest

Næstved - 07. april 2021 kl. 20:12 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det hele skal klappe, hvis man gerne vil klippes. En negativ coronatest, der er højest 72 timer gammel kræver god planlægning og hurtige testsvar, mener frisørkunder.

Frisør Louise Vittrup har skrevet en sms til sine kunder, og husket dem på, at de skal fremvise en negativ corona-test for at få lov til at sætte sig i frisørstolen i hendes salon Nyma Hair i Fensmark.

- Jeg har heldigvis endnu ikke haft nogen kunder, der ikke havde en gyldig test, siger Louise Vittrup, der har glædet sig til at genåbne efter påske.

Men hun er bekymret for især de ældre kunder, som ikke er så gode til de digitale platforme, når det handler om både at bestille tid til test og få et digitalt svar på mobiltelefonen.

- Jeg synes, det er synd, at man ikke kan love en gammel dame, at hun kan blive klippet, hvis hun ikke når at få svaret på sin test.

Louise Vittrup fortæller om en kunde, der var blevet testet den 31. marts, men så opdagede, at svaret ville blive forældet inden hun kunne komme til frisør, og så var bange for, at hun ikke ville nå at få svaret fra en ny test.

Ventetid gav frisørstress Michelle Sponholtz sidder allerede i frisørstolen hos Nyma Hair med farve i håret og sølvpapir, der dækker det meste af hovedet. Hun troede, at hun have styr på det hele med en negativ PCR test. Men så kort før hun skulle ud af døren og ned til frisøren, fandt hun ud af, at der var ventetid på at downloade MinSundhed-appen til testresultater.

- Der var 6 minutters ventetid, så jeg satte telefonen til at downloade mens jeg kørte afsted mod frisøren, fortæller Michelle Sponholtz. Artiklen fortsætter under billedet.

Michelle Sponholtz får den helt store tur hos Nyma Hair i Fensmark. Men hun var lige ved ikke at nå at downloade MinSundhed-appen inden frisørtid.

Hun blev overrasket over, at det hele blev lidt nervepirrende, inden hun kunne fremvise sit negative testsvar på appen og sætte sig tilrette i stolen hos frisør Louise Vittrup.

Unødvendigt bøvlet Palle Nielsen har været heldig at få en tid hos frisøren den første dag efter genåbningen. Han har valgt at tage et print af sin negative test med og viser den beredvilligt til Louise Vittrup, før han får lov til at blive klippet. Han måtte dog også igennem ventetid på sundhed.dk, for at få lov til at printe ud.

Palle Nielsen mener, at det bliver unødvendigt bøvlet, når man skal fremvise en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel.

- Jeg synes, at vinduet på 72 timer er for kort. Hvis man kommer til at vente op til 48 timer på et svar på sin PCR test, så er der kun lidt over et døgn til at nå frisør og måske massør inden testen er for gammel, siger Palle Nielsen.

Han mener, at det kræver god planlægning, når man skal finde ud af hvornår man bør lade sig teste.

- Jeg blev testet lørdag i påsken, og her på den første hverdag, tirsdag efter påske, har jeg kun frem til klokken 13.30, før testen bliver for gammel, fortæller han.

Det bedst mulige Kunderne og frisøren i Fensmark er dog enige om, at der er nødvendigt med testning for at sikre, at samfundet ikke bliver nødt til at lukke ned igen.

- Vi må lære at indrette os, for jeg kan ikke angive noget bedre alternativ, siger Palle Nielsen.

I frisørsalonen er der også enighed om, at vi efterhånden har lært at vende os til mange ting, og at det forhåbentligt føles mindre besværligt, når man han lært den nye MinSunhed-app at kende.

Frisør Louise Vittrup skal nok få det lært. Hun har fuldt booket i salonen frem til hen i maj måned.

