Frisører på overarbejde inden nedlukning

Næstved - 20. december 2020 kl. 12:55 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Telefonen har været rødglødende hos frisør Dorthe Nielsen i Salon Dines, siden regeringen onsdag aften meldte ud, at frisører er blandt de erhvervsdrivende, som skal lukke ned fra mandag den 21. december og året ud for at begrænse smittespredningen.

Det betyder, at saksen ikke har ligget stille her i weekenden. Mange frisører har valgt at kalde de kunder ind, som havde bestilt tid i dagene op til jul.

- Vi har heldigvis mulighed for at holde åbent hele weekenden, og jeg har stadig travlt med at få plads til så mange som muligt. Vi møder bare tidligt og går sent hjem, fortæller Dorthe Nielsen.

Forståelse for situationen Hun forventer at åbne salonen igen den 4. januar efter en ufrivilligt lang juleferie.

- Vi tager det som det kommer. Folk har heldigvis forståelse for situationen, siger frisøren.

Hos Uniq Hair Trend længere henne ad gaden er beskeden den samme.

- Vi klipper hele weekenden, og tager så mange vi kan nå. Det har vores brancheforening sagt god for, siger Linda Poulsen, der er indehaver af Uniq Hair Trend.

Hun er glad for, at frisørerne denne gang fik fire dage til at få afviklet så mange klipninger som muligt, inden de bliver tvunget til at lukke.

- I foråret blev vi lukket fra den ene dag til den anden. Denne gang er det bedre, og jeg har fuld forståelse for, at vi alle må hjælpe til at mindske smittespredningen.

