Frisør med vandkig og grøn energi

Som lille kravlede Jeanne op på skamlen i sin mors salon i Alléen i Karrebæksminde for at vaske håret på kunderne. Og når de spurgte, om hun ikke skulle være frisør som mor, så lød svaret prompte: Nej.

- Det var så hyggeligt, at være sammen med Johannes igen og Linda, der driver salonen. Men desværre har jeg i de senere år haft udfordringer med ikke at kunne at tåle flere frisørprodukter, fortæller Jeanne Søgren.

- Jeg har bare forsøgt at ignorere det, men hver gang jeg ikke var på arbejde, fik jeg det bedre. Da jeg efter den første coronapause vente tilbage, måtte jeg bare sande, selvom det var vemodigt, at det ikke var det rigtige. Et liv med hovedpine og ondt i kroppen var ikke rart. Men hvad skulle jeg så finde på. Efter mange år var det svært at skifte fag.