Se billedserie Det må være folks eget ansvar om de vil gå til frisøren, tænker jeg, siger Merete Møller Ptak. Foto: Kim Palm

Frisør kimes ned af langhårede kunder: Det er helt sindssygt

Næstved - 17. april 2020 kl. 12:31 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pling-pling-pling.

Telefonen kimer konstant hos Frisørslaget på Kildemarksvej, hvor Merete Møller Ptak vågnede op til de første 37 bestillinger på sms og Facebook.

- Jeg havde intet hørt og anede ikke, hvad der foregik, men jeg skal da lige love for, at folk har travlt med at bestille tid. Alle vil klippes. Og det skal være på mandag, siger frisøren, der lukkede salonen 18. marts klokken 10.

- Der var en kunde, der havde tid klokken 9. Hende fik jeg lige ordnet. Ellers har der været helt stille, selvom jeg har fået masser af tilbud om at gå i gang igen.

Nej til hjemmeklip På grund af et smuthul i restriktionerne har det nemlig været tilladt frisørerne at køre ud til kunderne til en omgang hjemmeklip. Men det har Merete takket nej til.

- Jeg har søgt den store pakke i kompensation på 69.000 kroner frem mod 8. juni. Jeg har endnu ikke set en krone og går ud fra, at en del af pengene skal tilbagebetales, når jeg allerede begynder igen på mandag. Og helt ærligt, så tænker jeg, at der må være noget vigtigere i verden end at gå til frisør i disse tider.

Merete Møller Ptak glæder sig til gensynet med de trofaste kunder, hvoraf nogle kommer helt fra Nordsjælland for at komme under saksen i Markkvarteret. Men hun aner ikke, hvordan hun skal gribe opgave an.

- Jeg tænker, at det må være folks eget ansvar, og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at gemme mig bag visir og mundbind. Og nu skal jeg have luget ud i salonen, der er befolket af hjemsendte unger. Den yngste skal begynde igen på Sorø Akademi på søndag, så mon ikke jeg når det, siger frisøren, der har haft salon på Kildemarksvej de seneste ni år.

Stadig jobs at få under coronakrisen: Brian bytter taxa ud med byggeplads 16. april 2020 kl. 19:20