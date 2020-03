Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening, fortæller, at tydeligheden og det praktiske - eks. i forhold til placering - er vigtigt, når man vil starte en ny friskole. Foto: Dansk Friskoleforening

Send til din ven. X Artiklen: Friskoleformand: Kommunerne spænder ben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friskoleformand: Kommunerne spænder ben

Næstved - 10. marts 2020 kl. 21:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden et flertal i Næstved Byråd i december 2018 besluttede at lukke folkeskolen på Stationsvej i Holme-Olstrup, har en gruppe borgere været i gang med at etablere en friskole som protest mod, at Holmegaardskolens afdeling i byen skulle lukke.

Det er nu godt otte måneder siden, eleverne flyttede til skolens afdeling i den nærliggende by Toksværd. Det kan have haft indflydelse på den manglende opbakning til en ny privatskole, vurderer formand i Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, der dog ikke kender til det konkrete initiativ.

- Jeg tror, det har rigtig stor betydning for forældrenes valg. Så skal man kæmpe endnu hårdere for at få dem tilbage igen. Det handler om forældrenes tiltro, siger han.

- De mest modige melder deres børn ind, selv om der ikke er noget konkret. De fleste træffer først beslutningen, når de kan se den knage, barnets jakke skal hænge på, uddyber Peter Bendix Pedersen.

Tillid og tydelighed Han har været friskoleformand siden sommeren 2014 og mener ikke, at tiden er løbet fra protestskoler. Tværtimod. Der er ifølge Peter Bendix Pedersen flere ting, som spiller ind, når en ny privatskole/friskole skal sparkes i gang: Hvem står bag? Er der et elevgrundlag, og er placeringen på plads?

- Det er meget svært, og det er ikke bare nemt at starte en skole. Det handler rigtig meget om tillid til de mennesker, der er involveret, forklarer han og fortæller, at nogle initiativer går i gang og kører derudaf, mens andre har svært ved at løbe det i gang.

- Der hvor det går glat igennem er der, hvor man kan se, der er en skole. Det handler meget om tydeligheden og det praktiske, fastslår han.

Benspænd Placeringen af den nye privatskole i Holme-Olstrup faldt endeligt på plads i november 2019. Bestyrelsen har siden arbejdet på højtryk for at skaffe nok elever. Søren Peter Foldberg har været med fra start, og han er overbevist om, at det havde set anderledes ud, hvis skolen havde startet samme år, som folkeskolen i Holme-Olstrup lukkede.

Det er Peter Bendix Pedersen enig i.

- Det har givet det benspænd, at kommunerne først tager beslutningen sent. Det giver bare nogle besværligheder for dem, der ønsker at lave friskoler. Hvis kommunen ville have støttet initiativet, skulle de have holdt liv i skolen frem til august 2020, så eleverne kunne gå fra folkeskolen den ene dag til friskolen den anden dag, siger han.

En friskole skal anmeldes til Undervisningsministeriet inden den 15. august året før skolestart.

relaterede artikler

Privatskole på jagt efter elever: Tilbyder nu gratis skolegang 21. februar 2020 kl. 17:10

Sløv start for indskrivning af elever til ny privatskole 16. december 2019 kl. 04:45