Den lokale folkeskole på Stationsvej i Holme-Olstrup lukkede i juni, og eleverne flyttede til den nærliggende skole i Toksværd. En gruppe borgere er i gang med at starte en friskole i byen, og de håbede til det sidste, at de fik mulighed for at rykke ind i de tomme lokaler. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Friskole dømt endegyldigt ude: Vi er ekstremt skuffede

Der er stor skuffelse hos folkene bag den nye privatskole i Holme-Olstrup. Efter et flertal i byrådet tirsdag aften besluttede, at døgninstitutionen Døgndiamanten må flytte ind i den nu nedlagte folkeskole på Stationsvej i Holme-Olstrup, er drømmen om at etablere privatskole i netop de lokaler nu definitivt slukket.

