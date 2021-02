Selvom det nu er tredje gang, at Frida er nået til finalen, tager hun overhovedet ikke sejren for givet. - Jeg glæder mig meget til at deltage i finalen igen, men jeg ved også fra tidligere, at niveauet er tårnhøjt hos de andre deltagere, lyder det ydmygt fra finalisten om hendes sejrschancer.

Frida jagter DM-guld i biologi

Hvordan lyder det at kunne kalde sig en af de Danmarks seks bedste skoleelever i enten dansk, engelsk, matematik, biologi, historie og for hold? Som en svær eller en næsten umulig opgave, men det er præcis det, som 15-årige Frida Bommersholdt fra Vor Frue Skole i Næstved har muligheden for at gøre, når hun for tredje gang forsvarer Næstveds farver i DM i fagene.

