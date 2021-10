Se billedserie Den nye bydel Stenlængegård er der nu lavet en ambitiøs skitse for. Øverst ved Næstved Nord Station ses den nye svømmehal og på den anden side af Stenlængegårdsvej arbejdes der med fem veje ind i området og 10 storparceller samt en række grunde til parcelhuse og rækkehuse. Illustration: Næstved Kommune

Fremtidens forstad ved Stenlængegård

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 21:59 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Der bliver udbudt 10 storparceller, hvor der skal være et torv i midten og er krav om, at der i hvert felt skal være mindst to forskellige slags boliger, så det hele ikke bliver for ens hverken at se på eller bo i.

Diversitet Sven Koefoed-Hansen, direktør i Næstved Kommune, talte om diversitet, store fællesarealer og udviking af området i pagt med det eksisterende landskab, da han torsdag sidst på eftermiddagen fortalte om kommunens planer for de 110 hektar jord ved den gamle gård, da Næstved Kommune, Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening for 11. gang holdt stormøde for bygge- og anlægsbranchen, denne gang i hallen på VUC for omkring 85 fremmødte.

Med hans ord er der tale om fremtidens forstad for de, som gerne vil bo lidt uden for bymidten i grønne omgivelser, med svømmehal, skole og daginstitution meget tæt på og tæt på både den kommende motorvej og offentlige transportmidler.

Gården bevares Felt 2.4 indeholder Stenlængegård.

- Vi prøver at passe på den og håber, at nogle kan se muligheder i den, siger Sven Koefoed-Hansen, der gerne vil bevare det historiske islæt i den nye forstad.

Som mange nok kan huske, så har der før været arbejdet med planer om en nye bydel samme sted, men de er skrottet til fordel for meget mere moderne byudvikling.

Visionært Hvis man tænker på, hvordan området ser ud i dag, så er det ganske visionære planer kommunen her kommer med.

Svømmehallen kommer til at ligge tæt på banen og Næstved Nord Station, og det vil også være på denne side af Stenlængegårdsvej, at der kommer flere sportsanlæg, daginstitution og et bydelscenter. Hvis der bliver brug for det, kan en ny afdeling af Ellebækskolen også komme på tale.

Tæt på stationen og Stenlængegårdsvej er der tænkt i karreer i tre-fem etager med ungdomsboliger og andre mindre boliger. Boligsammensætningen ændrer sig alt efter hvor langt man er væk fra Stenlængegårdsvej, der vil ændre karakter og blive en byvej. Længst væk fra vejen er vi ude i noget, der minder om parcelhuse og lidt rækkehuse. I midterområdet er der tænkt en blanding af parcelhuse og rækkehuse eller dobbeltrækkehuse.

Interessant aften De 10 storparceller udbydes, mens Plan A er, at de mindre grunde til parcelhuse sælges fra rådhuset.

I alt tales der om 800-1000 boliger, som kommunen forestiller sig materialiserer sig i løbet af de næste 10-15 år. Første etape bliver udbudt inden længe.

- Det har virkelig været en god og interessant aften, siger Michael Juul fra det rådgivende ingeniørfirma Juul & Kildemark.

- Det er et ambitiøst projekt, som virker spændende, og vi vil helt sikkert byde ind på flere byggefelter, siger bysbarnet, der er vældig interesseret i at udvikle Næstved og har nogle pensionskasser blandt kunderne.