Frem-sagaen: Synkende skude sejles væk i dag

Siden skibet lagde til i Suså Havn har det skiftet ejere flere gange. Og forfaldet tog til. Flere gange har det været tæt på at synke til bunds. Kun med stor opmærksomhed fra andre frejdige træskibsfolk, lykkedes det at kaste en redningskrans ud til Frem.

Planerne om at lade Frem bugsere ud af havnen og trukket til Lolland, har havnen pure afvist. Man var bange for, at Frem sank til bunds i kanalen og blokerede for erhvervstrafikken til og fra havnen.