De sidste dele af Mogenstrup Ås bliver nu fredet, hvis det går, som Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening ønsker. Foto: Næstved Kommune Foto: bbi

Send til din ven. X Artiklen: Fredningsplan for Åsen er godkendt af byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredningsplan for Åsen er godkendt af byrådet

Næstved - 19. september 2019 kl. 14:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have levet en noget omtumlet tilværelse er den sidste del af Mogenstrup Ås nu klar til at blive fredet.

Det besluttede Næstved Byråd på det seneste møde.

Det er Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i forening, der står bag fredningsplanen, og som nu betyder, at de sidste 11,4 hektar af det unikke danske istidslandskab får fred.

- Nu sender vi den ind til Fredningsnævnet, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Forslaget skal vurderes i nævnet og sendes i høring, men ifølge Carsten Rasmussen forventer man ikke, at der vil være nogle hindringer, for at det bliver godkendt, når både ejer - Næstved Kommune - og DN står bag fredningsforslaget.

Fredningen skal sikre områdets naturmæssige og landskabelige værdier og tage hensyn til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Området er en del af Mogenstrup Ås og indeholder flere sjældne dyre og plantearter.

Den skal også sikre, at området er et offentligt tilgængeligt rekreativt område og udvikle parkens rekreative indhold og sikre et større naturindhold og en øget biodiversitet.

I 1977 blev syv hektar øst for Østre Ringvej fredet, og nu er tiden kommet for at få de sidste 11,4 hektar ind under fredningshatten.

For at sikre helheden og skabe en tidssvarende fredning har administrationen og Danmarks Naturfredningsforening taget den gamle eksisterende fredning øst for Ringvejen med i fredningsforslaget.

Det er tanken, at Vandtårnsbakken sammen med de fredede arealer øst for Ringvejen, Fruens Plantage, Fladså Banker/Fårebakkerne og Mogenstrup Ås skal kunne danne grundlag for en rekreativ forbindelse langs Åsen - fra Næstved by til Mogenstrup.

Som Sjællandske kunne fortælle mandag, er der i fredningsplanen skabt mulighed for at rørlægge Østre Ringvej og dermed også genskabe den del af Åsen, som blev gravet ud.

På byrådsmødet kunne formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S) fortælle, at det næppe er en realistisk mulighed, men ikke desto mindre er det en mulighed, som er skrevet ind i planens §5, stk. 5.

Nu er det bare at vente på Fredningsnævnets afgørelse. Fredningen er som sådan en formalitet, da brugen af åsen og reglerne for brugen vil være de samme som nu - men istidslandskabet er sikret for fremtiden, og det slut med at grave grus - selv om det er en mangelvare.

relaterede artikler

Fredningsforslag vil genskabe Åsen 17. september 2019 kl. 15:00

Tunnel skal genskabe unikt istidslandskab 16. september 2019 kl. 05:54