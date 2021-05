Sidste omgang. Freddy Blak kvitter politik og vil hellige sig familien med børn, børnebørn og oldebørn. Fotos: Jan Jensen

Freddy Blak fik et blåt øje: Det havde jeg også fortjent

Næstved - 31. maj 2021 kl. 19:33 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Han videregav fortrolige oplysninger i danmarkshistoriens største bestikkelsessag, han fik en åbenlys forvirret fransk præsident Jacques Chirac til at indvie en Femern-udstilling og han modtog et blåt øje af en portugiser i EU-parlamentet - under en ophedet diskussion om europæisk tobaksproduktion.

Freddy Blak er helt sin egen. Nu går han af og vil ikke være at finde på stemmesedlen til næste valg til regionsrådet - efter 32 år i dansk og europæisk politik.

- Helbreddet og mine børn, børnebørn og oldebørn får fuldt fokus nu. Det skylder jeg dem, siger nakskovitten fra Næstved, der døjer med både gigt og prostata og har fået besked på at tage den mere med ro.

- Det er en gang gammelmandskræft, som rammer mange mænd. Jeg kender min udløbsdato og nu er det tid at andre tager over.

Gavflaben fra Nakskov

I Europa-parlamentet blev han kendt som gavflaben, der gjorde EU-parlamentet folkeligt og forståeligt. I byrådet i Næstved blev det til en mægtig ballade om socialdemokratiske dobbeltmandater og i regionsrådet har han skaffet bedre forhold for de svagest stillede i psykiatrien og penge til fødeøen Lolland, hvor han er formand for Femern Bæltudvalget.

- Det bedste af det hele er at dele penge ud til folk der forjener det og Lolland fortjener virkelig et hul igennem til Tyskland.

Han synes regionsrådet er bedre end sit rygte som et tegneserieparlament for afdankede politikere, der kun kigger på sygehuse.

- Det er vores alle sammens helbred det handler om, plus offentlig transport og forureningssager. Det er altså noget vigtigere end at sidde og skændes om byggeriet af en ny carport i byrådssalen.

Størst folkelig forankring opnåede han som medlem af Europa-parlamentet. Og historierne de drysser flittigt ud af Freddy - også nogle der vidner om en politisk enegænger, der aldrig har været bange for øretæver.

- Vi skulle indvie en Femern-udstilling nede i parlamentet. Men der kom ikke et øje. Hverken gæster eller journalister. Næste dag skulle parlamentet have besøg af Frankrigs præsident Jacques Chirac, så jeg byttede lidt rundt på skiltene og pludselig dukkede Frankrigs præsident op til Femern-udstillingen. Det blev et scoop, men jeg fik også en frygtelig skideballe, erindrer manden med de mange røverhistorier fra sin tid i parlamentet og disker straks op med endnu en:

- Nå ja, så var der dengang portugiseren Rosado Fernandes leverede et iltert forsvar for europæisk tobaksproduktion. Så fortalte jeg ham, at med alt det vrøvl han sagde, måtte han få mange penge fra tobaksindustrien. Så blev han sur og stak mig et blåt øje. Det var egentlig fortjent nok, for han viste sig at være en hyggelig mand - og professor i retorik.

Det er dig nu ,John

Sådan er der så meget. Freddy Blak fik også indført en ny stil i parlamentet, da han iført sin røde HK t-shirt blev valgt til vicepræsident for EU's budgetkontroludvalg.

- Jeg var ved at skide i bukserne af skræk, da jeg skulle lede mødet. Og jeg kunne slet ikke udtale de mange fremmedartede efternavne. Så jeg nøjes med at sige fornavnene »John it's you« osv. Det blev senere kaldt Blak-proceduren.

Senest Blak kom i søgelyset var i 2017 under den såkaldte Atea-sag, hvor offentlige chefer i Region Sjælland fik foræret dyre rejser og middage af IT-virksomheden.

Freddy Blak videregav et hemmeligt notat om sagen til en journalist på Weekendavisen. Retten i Næstved vurderede, at det var ulovligt og Freddy Blak blev dømt til at betale 10 dagbøder af 500 kroner. Men Freddy forsvarede sig med ordene.

- Det er min opgave at passe på skatteydernes penge, så jeg vil til enhver tid gøre det igen.

Nu siger han farvel. Slut med at være en gammel gnavpot - og goddag til et liv med familien tættere på.