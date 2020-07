Thomas og Malene Jürgensen har forvandlet Toksværds øjebæ til en fin have. Fotos: Anna C. Møhl

Fra skamplet til fin have

Af Anna C. Møhl En værre rotterede på Toksværd Bygade er blevet forvandlet til en fin have med stort drivhus, frugttræer og blomstrende sommerfuglebuske.

Men det har holdt hårdt. Kommunen var forbi for at se, om ejeren kunne blive tvunget til at rive huset ned og rydde op på grunden. Men det var for drastisk et skridt.