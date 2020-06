Rødglødende glasovne gør det ikke alene. Der skal også være fuldstændig styr på produktionslinjerne og kvaliteten, før det hele går op i en højere enhed. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Fra rødglødende glasovne til fyret fabrikschef Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra rødglødende glasovne til fyret fabrikschef

Næstved - 11. juni 2020 kl. 13:01 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ardagh Glass Holmegaard kom ud af 2019 med et overskud på 6,2 millioner kroner, hvilket ledelsen ikke er tilfreds med.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab. Og det har kostet hoveder. Nærmere bestemt fabrikschefens og produktionschefens.

Resultatet for 2019 ligger ellers meget tæt op ad overskuddet på 5,9 mio. kroner i 2018. Men dengang var årsagen til det beskedne overskud set med Ardagh-øjne den ganske indlysende, at den nye ovn til klart glas skulle køres ind. Den stod færdig lige før jul i 2017.

Ellers har Ardagh Glass Holmegaard de senere år været vant til overskud i størrelsesordenen 20-45 mio. kroner.

Tilbage på sporet

For et år siden kunne Sjællandske fortælle, at glasværket var tilbage på sporet efter indkøringen af den nye glasovn, udskiftning af to produktionslinjer og nyt udstyr i »kold ende«, hvor glassene kontrolleres.

Her produceres årligt mere end 750 millioner stykker glasemballage, og nettoomsætningen ligger et pænt stykke over 500 mio. kroner, så det er store tal, her jongleres med.

Status sidste år i juni var, at glasværket i Fensmark kunne sælge alt, hvad man overhovedet kunne nå at producere, glasværket var fuldt booket de næste to år og kunne ikke tage nye kunder ind. Faktisk var man inde i alvorlige overvejelser om, hvorvidt man skulle udskifte en af produktionslinjerne til en endnu større maskine.

Så der var basis for at sætte forventninger til 2019 højt.

Problemer

Alligevel blev overskuddet forholdsvis beskedent.

- Vi havde nogle problemer med produktionen og kvaliteten på nogle af linjerne, konstaterer Kim Holmberg, økonomidirektør på glasværket.

- Der var nogle områder, som der ikke var nok opmærksomhed på, så det var nødvendigt at omstrukturere i ledelsen, siger Kim Holmberg. På almindeligt dansk betyder det, at fabrikschefen og produktionschefen blev skiftet ud.

Ardagh sender ikke noget ud af huset, som ikke lever op til egne kvalitetskrav, så problemerne kom til at koste på lønningskontoen.

- Over en længere periode havde vi 20 mand ekstre ansat til at lave decideret dobbeltarbejde, da de var nødt til at omsortere varerne på lageret, fortæller Kim Holmberg.

Ny fabrikschef

I dag hedder fabrikschefen på glasværket i Fensmark således Javad Shirangi.

Han kommer fra en lignende stilling på Trio Plast, der ligesom Ardagh også har en afdeling i Sverige og derfor har føling med, hvordan man arbejder hinsidan.

- Der er nu en helt anden indstilling til tingene, og vi kan allerede se forskel på produktionstallene, siger Kim Holmberg. en så kom coronaen.