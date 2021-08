Se billedserie Dagplejer Åse Bach med børn år 2001. Privatfoto Foto: Rikke Bondesen

Send til din ven. X Artiklen: Fra plejemoder til dagplejer - 50 år med andres børn i hjemmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra plejemoder til dagplejer - 50 år med andres børn i hjemmet

Næstved - 31. august 2021 kl. 14:43 Af Af: Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Fredag den 3. september fejrer dagplejen i Næstved sin 50 års fødselsdag. Egentlig er det 51 år siden, at de første plejemødre som det hed, i 1970 slog dørene op til deres hjem for at passe andres børn. I Næstved Kommune regnede man med at der skulle bruges 35-40 hjem, som hvert skulle passe to børn. Det var egentlig en nødløsning, især i landområderne, hvor der var mangel på vuggestuer og børnehaver.

Læs også: Markant flere små børn kræver støtte i kommunens dagtilbud

Næstved kommune ansatte en sygeplejerske, Mette Marie Møller, til at lede den kommunale dagpleje.

- Dengang var det plejen der stod i centrum, og derfor var det en sygeplejerske der var den naturlige leder, fortæller Helle Andersen, der er fællestillidsmand for dagplejerne i Næstved og selv har været 29 år i faget. Artiklen fortsætter under billedet.

Første artikel om dagplejen i Næstved fra dagbladet Aktuelt i 1970.

Fra pleje til pædagogik I Næstved skiftede i synet på dagplejemødrene i 1977, hvor man ansatte en uddannet pædagog, Torben Levring, til at lede dagplejen. Det betød at det pædagogiske kom i centrum. For eksempel kom der kurser til dagplejemødrene og der blev sat penge af på budgettet til legetøj og møbler i dagplejehjemmene.

Først i 1983 blev dagplejen anerkendt som et varigt tilbud og skrevet ind i loven. Vi skal helt hen til 1986, før titlen »dagplejemor« blev erstattet af »Dagplejer«

- Dagplejen startede som en nødløsning, men er blevet et ligeværdigt tilbud. Samtidig er der sket en professionalisering af dagplejen. Skiftet fra at det hed dagplejemor til at hedde dagplejer viser de nye tider, fortæller fællestillidsmand Helle Andersen.

Selv om en dagplejer som regel er en kvinde, så der syv af de godt 160 dagplejere i Næstved Kommune i dag mænd.

Aktivt tilvalg Dagplejens storhedstid var før kommunesammenlægningen i 2007. Der var 330 dagplejere, da den nuværende Næstved Kommune blev skabt i 2007.

I nutidens Næstved er der et svingende antal dagplejebørn, og derfor går antallet af dagplejere også op og ned.

- Vi vil gerne have, at forældrene tilvælger os, fordi vi er det bedste tilbud, siger Ole Dittmann, der har stået i spidsen for dagplejen siden 2011. Artiklen fortsætter under billedet.

Fællestillidsmand Helle Andersen og leder af dagplejen i Næstved Kommune Ole Dittmann glæder sig til fødselsdagsfesten. Foto: Rikke Bondesen

Han mener, at mange børn er tryggere i et privat hjem med den sammen voksne over hele dagen. Udfordringen for dagplejerne er at fastholde trygheden i perioder hvor den faste dagplejer holder ferien eller er syg.

Ole Dittmann er pædagoguddannet og har været leder af en daginstitution. Han fortæller, at dagplejen i dag er et professionelt dagtilbud som skal leve op til de samme krav og forventninger som institutionerne.

Veluddannede Derfor har han stået i spidsen for, at gøre dagplejerne i Næstved til de mest veluddannede i landet med blandet andet kurser i pædagogik. Alle dagplejere i Næstved er også DGI-certificerede. Det vil sige, at de har fået særlige kompetencer, der gør dem gode til at få bevægelse ind i børnenes hverdag.

Dagplejeleder Ole Dittmann har et motto: »Al magt til de aktive«. Det betyder at dagplejere der kommer med gode ideer til ting de gerne vil lave med børnene, som regel får lov.

- Det er lysten der driver værket, og så længe det kommer børnene til gode, så er vi fra dagplejens siden klar til at støtte dagplejernes initiativer. Det kan for eksempel for et guitar kursus, så dagplejeren kan spille og synge med børnene, siger Ole Dittmann.

Fødselsdagsfest på fredag Dagplejen i Næstved holder fødselsdagsfest fredag den. 3. september. Om formiddagen mødes børn og dagplejere i Herlufsholm hallen og bliver underholdt af Næssi. Om eftermiddagen fra kl. 16 er der fødselsdagsfest for alle børn og voksne i Næstved med lagkage, borgmestertale, afsløring af et kunstværk og koncert med Ulla Abdulla. Det foregår på Herlufsholm Stadion, Herlufsholm Allé 233,

Dagplejens dag i Raadmandshaven. Privatfoto

relaterede artikler

Nu får private børnepasningsordninger også corona-tilskud 19. april 2021 kl. 12:10