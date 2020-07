It-ægteparret Vivi og Henrik Hjorth Hansen har købt et landsted lidt nord for Herlufmagle for at realisere drømmen om øko-landbrug med galleri, gårdbutik og fritgående fjerkræ. Fotos: Kim Rasmussen

Fra parcelhushave til økolandbrug: Vivi og Henrik har realiseret drømmen

For mange af os bliver det ved drømmen. Men Vivi og Henrik Hjorth Hansen har gjort noget ved det. De har byttet Amager og Allerød ud med et landsted lidt nord for Herlufmagle ved Næstved. Her dyrker de jordbær, asparges, kartofler, kål, bønner og squash. Et sted, hvor hønsene dribler rundt og lægger æg, hvor bierne summer ude i blomsterengen og leverer honning i glas. Og et sted med egen butik med salg af frugt og grønt, hjemmesyede tasker, hæklede tøjdyr - og eget galleri.

Når man bor i storbyen og til daglig sidder bøjet over en computerskærm med komplicerede software-programmer er det tilladt at drømme om noget andet, noget praktisk - noget mere jordnært.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her