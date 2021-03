En skamplet på Hyllinge. Det mener menighedsrådsmedlem Lars Vestergaard Frandsen, der har meldt sig ind kampen for nedrivning af byens tidligere smeltedigel og samlingspunkt. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Fra lørdagsbal til rygende ruin: Her er tragedien om Hyllinge Kro

- Der var også diskotek med blåt neonlys og en stor kuppel i loftet. Folk kom kørende helt nede fra Lundby af for at komme på disko. Det var en mægtig magnet for hele egnen, erindrer byrådsmedlem Elmer Jacobsen (V), der bor i nabobyen Agerup.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her