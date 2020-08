De kreative evner får frit spil, når gammelt skal forvandles til hot den 7. august.

Fra gammelt til hot i Sct. Jørgens Park

Næstved - 05. august 2020 kl. 08:55 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjovt og lærerigt at skille elektroniske ting og sager og se, hvad de indeholder og så bruge dem til at lave for eksempel en robot, en fantasi-by, Storm P-maskine, et træ eller noget andet fantasifuldt.

Det er netop det, de 14 børn - der via Aktive Feriedage er tilmeldt workshoppen »Fra gammelt til hot« - skal kaste sig ud i fredag den 7. august fra klokken 11 til 13 i Sct. Jørgens Park.

Tag et kig Det er multikunstneren Søren Brynjolf, der står for at guide børnene frem til målet for det, de ønsker at bruge deres kreative evner til.

Søren Brynjolf er blandt andet kendt for at være både tålmodig og fyldt med godt humør, som han øser gavmildt ud af til deltagerne - og måske også til dem, der blot kommer for at kigge på.

Selvom der ikke er lagt op til, at der skal være publikum, når børnene udfolder deres kreative evner, så bliver der alligevel mulighed for at tage et kig på børnenes processer ved bordene, som stilles op foran Parkens Optik.

