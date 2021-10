Se billedserie Jakob Fini har siden maj solgt sine varer på Stejlepladsen i Karrebæksminde. Overskuddet er gået til cirkusvognen, som fra nu af holder åbent hver lørdag. Privatfoto

Fra frugt og grønt til chokolade i cirkusvogn

Næstved - 22. oktober 2021 kl. 15:37 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Hvis du har lagt vejen forbi Enø og Karrebæksminde denne sommer, har du muligvis købt jordbær eller ærter fra Jakob Fini denne sommer.

I midten af maj åbnede 23-årige Jakob Fini sin bod med frugt og grønt, og salget er gået så godt, at han har mod på endnu mere - på trods af regn og efterårsferie.

Selvom han startede på Kreativ Kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København i september, er de vågne timer ikke brugt på barer og rusturer med de nye studiekammerater.

Alt tid og overskud er nemlig brugt på at istandsætte en gammel cirkusvogn, hvor der plejede at bo elefanter i. Vognen har i efterårsferien fået nyt liv, og selvom der ingen elefanter er tilbage i Karrebæksminde, så har vognen været et hyggeligt element i havnens butiksliv.

Her kan man købe chokolade fra Vordingborg, hjemmelavet håndsæbe fra Karlslunde, blomster, nødder og stadigvæk frugt og grønt hentet på Grønttorvet i Taastrup.

Åbningen har været lidt af et sats, men det har været en drøm for Jakob Fini at åbne cirkusvognen hele sommeren, og selvom studiet også skal prioriteres, så giver han ikke så nemt op.

- Det har været et sats, for her er ikke ligeså mange kunder som i sommerferien. Men drømmen er stadig at kunne holde åbent hernede hver lørdag som et studiejob. Også efter ferien, fortæller Jakob Fini.

Rette hylde Boden med frugt og grønt lukkede i midten af august, og siden har Jakob Fini arbejdet med sin nye cirkusvogn. Det har været vigtigt for ham at åbne den, for det var et mål han satte sig selv i foråret. Også selvom han føler, at han med studiet har fundet sin rette hylde.

Jakob Fini bruger lang tid på sit studiejob i Karrebæksminde, og han er opmærksom på, at han også skal prioritere sit studie.

- Det er vigtigt at tage sin uddannelse seriøst, også selvom det er hyggeligt at have en cirkusvogn hernede, lyder det.