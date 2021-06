Se billedserie Annelise Egelykke er meget glad for at være tilbage i Gaulumparken, hvor hun blandt andet e med i bestyrelsen. Hun er meget glad for den nye lyse bolig og overdækningen af gården. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fra fortid til nutid i Gaulumparken

Næstved - 13. juni 2021 kl. 09:23 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

100 meter skiller fortid fra nutid i Gaulumparken.

51 boliger på Kattekæret er nu helt og aldeles nedrenoveret, mens samme skæbne snart venter de 31 boliger på Hovleddet.

1. juni kunne hovedentreprenøren Hoffmann som aftalt aflevere etape 1 af det nedrenoverede byggeri til BoligNæstved, og i løbet af tre uger flytter folk ind i rækkehusene.

Tidssvarende Karen og Arnold Møller er aftenen før Sjællandskes besøg flyttet fra Hovleddet over i en af de nye boliger lige på den anden side af stien.

- I den gamle bolig skallede malingen af lågerne i køkkenet, og det var svært at få radiatorerne ordentligt rene, siger 80-årige Karen Møller. I de nye boliger er tingene tidssvarende. Her er ingen radiatorer men gulvvarme og genvindingsanlæg. De er handicapvenlige uden dørtrin og med plads til, at man kan bevæge sig rundt i en kørestil. Der er kommet den rigtige hældning på gulvet i badeværelset, og der er kommet en hel skabsvæg i soveværelset i modsætning til det ene skab, der var i de gamle boliger. De har også valgt at få køkkenalrum i stedet for et lukket køkken, hvilket giver mere plads, da der så er den væg mindre, og mere lys i boligen.

- Det er fantastisk. Vi er absolut tilfredse, siger 81-årige Arnold Møller.

Ingen genhusning I stedet for at skulle genhuses et andet sted i en af BoligNæstveds 33 afdelinger, har de valgt permanent at flytte de 100 meter fra Hovleddet til Kattekæret 8.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan blive her og ikke skal flytte igen, siger Karen Møller.

- Vi er glade for at bo i Gaulumparken. Her er hyggeligt og rart og stille og roligt. Men jeg håber da, at der også kommer nogle børn, siger Arnold Møller.

Det er ifølge BoligNæstveds direktør Mogens Sandahl ikke noget urealistisk ønske. 11 af de 51 boliger i etape 1 skal udlejes til nye lejere, og her er tale om tre to-værelses og otte fire-værelsesboliger.

- Boligerne med fire rum passer godt til børnefamilier, siger Mogens Sandahl. Der har været åbent hus for folk på ventelisten, og alle boliger blev udlejet med det samme.

Fra fire til tre værelser Annelise Egelykke flyttede i mandags ind i en tre-værelses bolig på Kattekæret 47 efter i 15 måneder at have været genhuset på Niels W. Gades Vej i Holsted, hvor rækkehusene var i to plan.

- Siden jeg havde corona omkring nytår, har jeg døjet med en klumpfod, så siden da har jeg slet ikke kunne bruge førstesalen. Så jeg har virkelig glædet mig til at komme tilbage til Gaulumparken. Det har jeg faktisk ventet på i 15 måneder, siger den 72-årige ellers friske dame, der er med i Gaulumparkens bestyrelse og også er frivillig på flere plejehjem. WWTidligere boede hun i en fire-værelses på Kattekæret 38.

- Men jeg har ikke brug for så meget plads længere, siger hun, der har valgt selv at bekoste en overdækning af pladsen foran køkkenet, så den kan bruges året rundt.

Udendørs Også udendørs er alting blevet meget mere moderne.

Her er lavet render og afløb til regnvand, fundamentet er bygget op i polystyren og udstyret med sokkelaffugtere, der er ventilationshuller i murene og omfangsdræn.

- Jeg er helt vild med de nye hegn og skurene, siger Annelise Egelykke. Hvor skurene før var malet mørkegrønne, er de nye lavet i lyst træ magen til det, der er brugt til hegnene.

Hun har også valgt et åbent køkkenalrum og sætter stor pris på, at de, der flytter tilbage til Gaulumparken, har kunne vælge mellem forskellige låger og bordplader.

Nye muligheder - Jeg har boet i Fensmark siden 1973, og det her er mit sted, siger hun, der her også bor tæt på børn og børnebørn i Fensmark og Holme-Olstrup.

Hun nævner, at det vil være rart at få det nye skur isoleret. Det kræver lige, at den mulighed føjes ind i afdelingens råderetskatalog over, hvad man må og ikke må lave af ændringer.

- Det er dejligt at flytte ind i en ny og lys bolig, siger hun.

Inden 21. juni skal alle være flyttet ud af de 31 rækkehuse på Hovleddet, som så rives ned. Planen er, at de nye boliger her skal være under tag inden jul.

