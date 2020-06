Se billedserie - Det her er det mest fantastisk sted en solskinsdag, siger Charlotte Schwatzlose, nyvalgt formand for Næstved Turistforening, om Karrebæksminde. Fotos: Kim Rasmussen

Fra centerdirektør til turistformand

Næstved - 01. juni 2020

Lokalt er hun nok mest kendt som direktør for Næstved Storcenter gennem mere end 15 år, men nu er hun tilbage i Næstved i en helt anden rolle, nemlig som formand for turistforeningen.

54-årige Charlotte Schwartzlose stoppede ganske pludseligt som centerdirektør for godt et år siden, men tidligere på ugen blev hun valgt som formand for Næstved Turistforening.

Derfor Hun afløser Svend-Erik Kristensen, som stoppede lige så pludseligt på formandsposten, da han i marts blev fyret fra jobbet som salgschef hos Sjællandske Medier.

Han var ellers godt i gang med en ny turismestrategi og havde fået sikret et årligt tilskud fra Næstved Kommune på 350.000 kroner årligt.

Men nu er det så Charlotte Schwatzlose, der skal kæmpe den lokale turistbranches sag. Og sidder man og undrer sig over, hvad der kvalificerer en tidligere centerdirektør bosat i Faxe Ladeplads til at blive turistformand i Næstved, så er der en del gode grunde. Hun har tidligere stået for sommerhusudlejning i Jylland, været turistchef på Stevns, markedschef i Lalandia og på bryggeriet i Faxe stået for markedsføringen over for turistattraktionerne.

- Så det er derfor, Georg Bentzen (tidligere formand for foreningen gennem mange år, red.) ringede og spurgte, om jeg var interesseret i at sidde i bestyrelsen og i at være formand, siger Charlotte Schwartzlose.

Perler på en snor Siden hun stoppede som direktør i Næstved Storcenter sidste år, har hun blandt andet været tilknyttet Københavs Zoo, hvor hun er med til at lave nye strategier og fundraise penge til haven, viden som hun også tænker er brugbar i Næstved.

Næste uge begynder hun på kaffemøder med diverse aktører i den lokale turistbranche.

- Så jeg bliver klogere på, hvad der er af gode idéer rundt omkring, og hvor vi skal trykke på speederen, siger hun, der mener området har attraktioner liggende som perler på en snor med Gavnø, Holmegaard Værk, BonBon-Land og så Skovtårnet og Stevns Klint tæt på. - Det er så dejligt, når store ting som Holmegaard Værk lykkes, siger hun glad.

Overnatning og online Nogle af ting, som hun straks har kastet sig over, er kampen for at få flere overnatningspladser til kommunen - og at synliggøre de, der allerede findes om det så er sommerhuse, hoteller, Bed & Breakfast eller Airbnb.

- Vi vil gerne have en større hotelkæde hertil og et vandrehjem, siger hun, der tænker, at turistforeningen for eksempel kunne bidrage med et forprojekt til, hvor det ville give mening at lægge et hotel.

Og så skal der gøres meget mere ved markedsføring online.

Helt aktuelt skal der også arbejdes med effekterne af coronakrisen og sørges for, at endnu flere danskere får øjnene op for vores område.

Charlotte Schwartzlose tænker også i lave nye netværk og holde konferencer.

- Men lige glæder jeg mig mest til at komme ud og snakke med folk i den lokale turistbranche, siger hun, der begynder på kaffemøderne efter pinse.