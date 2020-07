- Min hverdag er meget, meget forskelligartet; jeg behandler alle typer sager, både strafferetlig og i civilretten, og så sidder jeg også i Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune, hvor vi blandt andet træffer afgørelser om tvangsfjernelser. Som dommer er man ikke passiv, selvom man sidder meget og lytter ? man har mange opgaver at holde styr på, og det gælder om hele tiden at være oppe på dupperne, siger Tine Bransholm Ginnerup. Foto: Anders Ole Olsen

Fra anklager til dommer: - Det er jordens bedste job

- Da jeg var færdig med jurastudiet, startede jeg i Civilstyrelsen, og min store drøm var at blive anklager. Jeg tænkte dengang, at dommergerningen ikke var noget for mig - det var nok et lidt for introvert arbejde for mig.

Ordene kommer fra Tine Bransholm Ginnerup. Hun endte med at blive anklager. Blandt andet var hun ved Statsadvokaten i mange år og var anklager i både by- og landsretten, da sagen om Danmarkshistoriens største røverisag mod Dansk Værdihåndtering blev afgjort, og 15 mænd fik over 100 års fængsel for at have røvet cirka 62 millioner kroner.