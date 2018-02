Den anholdte er sigtet for at have medvirket til skyderiet på Mosevej 7. januar i år. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Fra Spanien til fængslet i Næstved

Næstved - 10. februar 2018 kl. 11:42 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag blev der afholdt grundlovsforhør ved Retten i Næstved for dobbelt lukkede døre. Det betyder, at ingen må være til stede under retsmødet, ej heller høre anklagerens argumenter for, hvorfor dørene i det hele taget skal lukkes.

Derfor kan det blot konstateres, at en yngre mand blev varetægtsfængslet i fire uger frem til den 7. marts. Politiinspektør Kim Kliver bekræfter over for Sjællandske, at den fængslede er den samme mand, som i starten af ugen blev anholdt i Spanien.

- Han er mistænkt for at have deltaget i skudepisoden i Næstved 7. januar i år, siger Kim Kliver med henvisning til skyderiet på Mosevej, hvor en 22-årig mand på åben gade blev ramt af skud i venstre knæ og højre læg.

Det er uvist, præcis hvilken rolle den anholdte, som har forbindelse til rockergruppen Satudarah, har haft i skudepisoden. Politiet leder stadig efter flere gerningsmænd, oplyser anklager Skipper Pelle Falsled.