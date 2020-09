Mens Macro lå på Farimagsvej lavede Chano Nielsen selv den sunde mad, her sammen med nevøen Niklaes Skjold Jensen, som stoppede i firmaet i starten af 2020 for at koncentrere sig om andre ting.Foto: Anders Ole Olsen

Fra Macro til My Diet Pal

Næstved - 16. september 2020

At ændre navn er en drastisk beslutning, men nu gør han det. Macro bliver til My Diet Pal.

Navnet Macro blev oprindeligt valgt, da macrotal er fællesbetegnelsen for fordelingen af kulhydrat, protein og fedt, som er det maden fra Macro handler om. Samtidig er navnet mundret og gangbart både i Danmark og udlandet.

Det nye navn Men en konsulent fra Næstved Erhverv fik indehaver Chano Nielsen på andre tanker.

- Anders (Lichtinger, red.) spurgte mig, om det ikke ville være fedt, hvis også folk udenfor målgruppen forstod navnet, siger Chano Nielsen.

Det gik han så og tænkte lidt over og nåede frem til, at det optimale navn så må være My Diet Pal.

- Ambitionen er stadig at fortsætte i udlandet, når firmaet har indtaget Danmark, og jeg har købt domænenavne i hele Europa, siger han.

Ordet My er valgt for at vise, at det er personligt lavet til netop mig. Diet betyder kostplan, hvilket ligesom er det centrale i konceptet. Pal, der betyder kammerat, er med for at signalere, at der også er mulighed for gode råd og vejledning samt opfølgning.

Skræddersyet kost Hidtil har det været mulig at få måltidskasser rettet mod folk, der træner meget og folk, der har brug for knap så meget brændstof, men som noget helt nyt kan man nu få skræddersyet sin kost.

- Det er der ikke andre leverandører af sund kost i Danmark, der tilbyder, siger Chano Nielsen, der erkender, at det er mega omstændeligt.

- Men mange har efterspurgt det, så nu prøver vi, siger han.

- Det giver nogle nye muligheder for folk, som ikke er så fanatiske med at ramme et helt bestemt kalorieindtag, ikke kan tåle laktose eller gluten eller bare er kræsne, mener Chano Nielsen.

Filosofien er stadig, at det skal være sjovt at spise sundt, og at resultatet ikke er nok i sig selv.

- Men hvis det er nemt, og maden er lækker, så er der større chance for at få folk til at fortsætte med at leve sundt, siger han.

En gamechanger - Før har vi bestemt hele ugens menu. Nu kan folk selv pakke maden ned i bestillingskassen på hjemmesiden, siger Chano Nielsen, der egentlig »bare« har overført viden fra dengang han arbejdede som personlig træner og kostvejelder i et fitnesscenter til den nye hjemmeside.

Det hele bliver personliggjort ved at starte med at stille spørgsmål til brugeren om køn, højde, vægt, alder og aktivitetsniveau. Herefter skal man svare på, om man ønsker at holde den nuværende vægt, tabe sig eller øge vægten.

- Så kommer hjemmesiden med nogle forslag, som passer til dit behov, forklarer Chano Nielsen.

- I dag sælger vi bare sund mad. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at det her går i luften, siger han og spørger sig selv, hvorfor han ikke bare gjorde det her fra starten af.

Webshoppen Det nye skræddersyede koncept kan kun lade sig gøre, fordi Chano Nielsen samtidig får skabt en ny meget mere avanceret webshop. Samtidig er der også tænkt meget på, at siden skal være visuelt flot.

- Vi har faktisk meget trafik på vores Facebook og Instagram men kan se, at en del er inde på vores hjemmeside uden at købe noget, siger han, og dem vil de selvfølgelig gerne have til at blive lidt længere på siden og forhåbentlig købe noget.

- Det er også vigtigt, at man hurtigt får en pris på den skræddersyede mad, siger Chano Nielsen.

Man skal som minimum vælge fire retter pr. bestilling og kan nu selv vælge, om man vil have leveret mad en eller to gange om ugen.

