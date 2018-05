Artiklen: Fotoudstillng markerer tiåret for Stafet for Livet

I år er det 10 år siden, det første Stafet for Livet blev løbet i Næstved. Det store stafetarrangement, der sætter fokus på bekæmpelse af kræft, har trukket tusindvis af deltagere til Herlufsholm stadion, hvor der løbes og hygges. I forbindelse med tiåret er Stafet for Livet nu blevet til en fotoudstilling, som kan ses i hele maj på Næstved bibliotek.

Billederne er taget gennem en årrække under løbene af forskellige fotografer, hvoraf nogle er professionelle. Formålet med Stafet til Livet er at indsamle penge til forskning på kræftområdet og samtidig vise solidaritet med kræftpatienter. I år løbes Stafet for Livet over et døgn i weekenden 25.-26. august.