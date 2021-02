Se billedserie Kristina Sidor og Tony Nielsen glæder sig rigtig meget til at de kan åbne deres nye butik og fotostudie i Sct. Mortensgade. SidorNielsen Photography står bag Byens Børn projektet for femte år i træk, og det må meget gerne blive en begivenhed, der i modsætning til sidste år, bliver en fysisk udstilling. Foto: Jan Jensen

Fotografer klar til at vise deres bedste skud

Næstved - 17. februar 2021 kl. 11:30 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Kristina Sidor Rasmussen og Tony Nielsen glæder sig til at rive det brune papir ned fra vinduerne. Butik og studie i city er klar til indvielse, og så snart det sker begynder en udgave af det populære fotoprojekt: Byens Børn.

De springer ud i et nyt format i Sankt Mortens Gade og forventningens glæde lyser ud af et par, der har fundet kærligheden. Både til hinanden og ikke mindst det at fange det gode billede.

Kristina Sidor og Tony Nielsen to springet ud i fotografiets kunst, da de fandt sammen for snart syv år siden. Han var blevet alene med sin søn, og havde trukket stikket og sagt sit karrierejob op som marketingdirektør. Hun havde en fortid som kontorassistent, og fælles havde de en stor passion for at fotografere.

En fotodrøm begyndte - Det har altid været min store interesse, så det var en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg mødte Tony og vi begyndte en ny levevej, siger Kristina Sidor.

I begyndelsen fik de lokaler hos Kongebryg på kasernen, men allerede efter et års tid fandt de bedre lokaler til studieoptagelser i Brandtsgade. Det blev en ramme, der skabte god vækst både for erhvervsfotografering, portrætter og andre store og små mindeværdige begivenheder.

Pixels til alle formater Tiden blev sat på pause i 2017, da Tony Nielsen blev ramt af en blodprop i hjernen. Han har det godt i dag, og har det fint med at konstatere, at Kristina Sidor tager sig af bestillinger og det meste af det udfarende arbejde. Han tager sig af erhvervsopgaver, hvoraf en del kan klares i den del af de knap hundrede kvadratmeter, der findes til venstre for hoveddøren i Sct. Mortens Gade.

Her er studiet, som er nyistandsat sammen med resten af butikken og baglokalerne. Det har han selv klaret, og det er også manden i studiet, der står for fotografering i opløsning op til 102 millioner megapixels. Det skaber uanede muligheder for forstørrelser, men også store computerkræfter at "håndtere" billeder i sådan kvalitet. Det klares i butikken, hvor der printes billeder i størrelser fra pasfoto og helt op til 112 centimeter i bredden.

Gravide, babyer og børn Et solidt Nikon kamera føles godt i hænderne på Kristina Sidor. Hun har altid brugt Nikon: - Jeg fotograferer gravide, spædbørn, børn, familier og portrætter. Alt hvad der følger med gennem livet. Det handler altid om at fange øjeblikket og det rigtige udtryk.

TidorNielsen Photography blev kendt for lanceringen af Byens Børn. Fotografering af 500-800 børn er en kæmpe opgave, men den har været givende, idet den gode omtale og store opmærksomhed med udstilling af billederne har udløst megen omtale - og en del bestillinger af billeder.

Sidste år måtte Byens Børn køres digitalt, men der er forhåbninger til at Byens Børn anno 2021 kan blive en rigtig udstilling. Fotograferne skal lige blive enige om det rette tema og så er det meningen, at den store åbning - sammen med resten af byens butikker - skal lanceres sammen med Byens Børn.

Butik i glas og ramme Tony Nielsen konstaterer, at der mangler et par paneler, men ellers er alt klar til at samfundet åbner igen.

- Vi har brugt den ekstra tid på at blive helt klar med studiet. Vi kommer meget tættere på mennesker i byen. Jeg tror, folk vil stoppe op og se på vores billeder i vinduerne, siger Tony Nielsen. Kristina Sidor supplerer: - Billeder kan noget, og udstillingen vil vække gode fotominder hos forbipasserende.

Indrammet i facaden Facaden er også nyrenoveret og hvis man kigger lidt efter vil man opdage at TidorNielsen Photografphy i version 2021 er indrammet i "guld" omkring de to store vinduespartier.

Her er billeder, der er blevet signaturer for de to autodidakte fotografer. De har øje for det gode billede, og de har også gjort sig flot bemærket i fotokonkurrencer.

Prisvindende fotografer Tony Nielsen flyver helst lavt, men han er faktisk blandt de få i Europa, der kan kalde sig for Qualified European Photographer. Det gjorde han med deltagelse i Riga i 2014 og to år senere i London. I 2018 blev han kåret som årets fotograf i fire ud af otte kategorier af Dansk Fotografisk Forening.

Kristina Sidor opnåede i 2019 titlen som Årets Fotograf i kategorien: Mennesker.

Netop mennesker glæder Kristina Tidor og Tony Nielsen sig til at se mange af, når butikkerne får lov at åbne. De var med på Næstved julekalenderen og de værdifulde låger bevarer værdien og udløbstiden justeres, så alle får mulighed for at gøre brug af de gode tilbud.